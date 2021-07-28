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28/07/2021 17:55

《台股攻略－黃振宇》航運股份逆市上揚，大市險守１７０００點

　　《台股攻略》美股三大指數下跌，台股中小型電子股份沽壓湧現，加權指數一度急跌３７６
點，幸有航運股逆市上升，大市跌幅收窄，收１７１３５點，跌１３５點，成交金額為新台幣
５５５４﹒８４億元。
　　電子板塊偏弱，台積電一度下挫超過１％，低見新台幣５７３元，收市跌幅收窄，收新台幣
５７９元，跌０﹒２％。聯電、日月光投控及國巨下跌超過２％，瑞昱及聯詠更分別重挫４％及
６％，大立光及中華電則升超過０﹒４％。ＩＣ設計板塊亦不敵電子權值股下挫拖累，晶豪科、
富鼎、安國、創惟、新唐、矽創、智原及鈺創跌停。而航運板塊的貨運三雄萬海逆市漲停，收新
台幣２２５﹒５元；長榮收新台幣１３１﹒５元，升４％，惟陽明收新台幣１１８元，跌
３﹒７％。散裝航運亦表現不俗，裕民及慧洋─ＫＹ升超過０﹒５％，新興升１﹒５％，志信升
２﹒４％，四維航升６﹒５％，正德更漲停。台塑四寶亦逆市上揚，台塑、南亞、台化及台塑化
升０﹒２％至２％。晶圓代工廠的聯電今日（１８日）公布第二季業績，毛利率突破３０％達
３１﹒３％，創１０年半來單季新高記錄，北極星開發的肺間皮癌新藥ＡＤＩ－ＰＥＧ２０獲美
ＦＤＡ通知可提早三期解盲。
　　雖然台股曾跌超過３００點，但貨運板塊回穩，令收市跌幅收窄，若電子權值股喘定，預料
將有利台股穩守１７０００點。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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