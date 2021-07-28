港股再穿二萬五關口，現跌９４點報２４９９１點

《經濟通通訊社２８日專訊》港股連續兩日收市跌逾千點，港股今早開市雖現反彈，惟大市

欠動力再度倒跌，更跌穿二萬五關位置，暫最低見過２４９１７點，恆生指數現報２４９９１跌

９４點或跌０﹒３８％，主板成交７８０﹒７０億元。國企指數報８８８７，升８點或升０﹒０

９％。恆生科技指數報６２３３，跌１６點或跌０﹒２６％。

Ａ場方面齊走低，上證綜合指數報３３３０，跌５０點或跌１﹒５０％，成交２１８８﹒９

４億元人民幣；深證成份指數報１３８７７，跌２１５點或跌１﹒５３％，成交２７８７﹒９１

億元人民幣。

現時表現最差藍籌股為舜宇（０２３８２），領跌８﹒０７％報２０７﹒４元。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒２３％，報４３﹒２元，以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅２﹒０１％。港交所（００３８８）跌２﹒７８％，報４５４﹒２元，以現價計，

該股暫連跌４日，累計跌幅１５﹒８９％。騰訊（００７００）跌２﹒８３％，報４３３﹒４元

，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅２０﹒３３％。建行（００９３９）升１﹒２７％，報

５﹒５９元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒９５％。友邦（０１２９９）跌３﹒６

４％，報８６元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１０﹒４２％。美團（０３６９０）升

０﹒９３％，報１９５﹒８元。



表列十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇 （０２３８２） ２０７﹒４０元 跌８﹒０７％

信義光能（００９６８） １３﹒７４元 跌５﹒１１％

友邦 （０１２９９） ８５﹒９５元 跌３﹒７０％

騰訊 （００７００） ４３２元 跌３﹒１４％

港交所 （００３８８） ４５５元 跌２﹒６１％



比亞迪 （０１２１１） １９８﹒７０元 跌２﹒６０％

金沙 （０１９２８） ２６﹒３０元 跌２﹒４１％

蒙牛 （０２３１９） ４０﹒８０元 跌１﹒９２％

海底撈 （０６８６２） ３０﹒４５元 跌１﹒９３％

瑞聲 （０２０１８） ４４﹒５０元 跌１﹒５５％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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新東方在線（０１７９７） ４﹒１２元 升７﹒８５％

同程藝龍（００７８０） １７﹒４０元 升７﹒５４％

京東健康（０６６１８） ６９﹒１０元 升５﹒９０％

明源雲（００９０９） ２５﹒００元 升５﹒２６％

網易（０９９９９） １３７﹒１０元 升５﹒１４％



阿里健康（００２４１） １０﹒５８元 升４﹒５５％

萬國數據（０９６９８） ５０﹒５０元 升３﹒９１％

ＡＳＭ（００５２２） １０４﹒００元 升３﹒９０％

聯想集團（００９９２） ７﹒２０元 升２﹒８６％

華虹（０１３４７） ４２﹒８０元 升２﹒３９％

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（ｊｃ）

