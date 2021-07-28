《談國論企－黎偉成》中國特色社會主義惠民強國

《談國論企》中國國務委員兼外交部長王毅於２０２１年７月２６日，在天津會見美國常務

副國務卿舍曼時，嚴正地警告美國不要挑戰甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度，亦敦促

美方盡快取消對華實施的所有單邊制裁、高額關稅、長臂管轄及技術封鎖，和美國不得侵犯中國

國家主權，給擬處處挑釁的來訪者上了一堂正確對待中國的課。拜登應擺脫特朗普對華全面攬炒

惡思劣行，合作抗疫和發展經濟，始有望爭取連任者也。



＊中國要美取消所有單邊制裁高額關稅科技封鎖＊



王毅此番會見屬副部級的即使是常務級的美國副國務卿，有點破格，但據聞這是在美國方面

多次要求而達致的，也好給美國的官員好好上一課，而最惹人注目的當然是十分明確提出的中美

關係的中方的三條底線：

三條底線中最重要的，當然是（一）王毅對美方所警告的：「美國不得挑戰、詆毀甚至試圖

顛覆中國特色社會主義道路和制度」。美國的政客和政棍在意識形態、民族膚色等方面，打壓世

界許許多多國家或地區，特別是對中國，近年想聯歐圍堵、封殺中國時就每每講什麼「不同價值

觀」等，因德國、法國、意大利等都要繼續強化與中國的經貿合作，故美國唯有出「意識形態」

等下三檻劣招，詆毀中國，是為非直斥其非不可。

重要的，是王毅明確地指出：「中國的道路和制制是歷史的撰擇，也是人民的選擇，事關

１４億中國人民的長遠福祉，事關中華民族的前途命運，是中方必須堅持的核心利益。」此言甚

是。須知道，中國於１９３８年至４５年有八年抗戰，之後又有４年內戰，加上再遠者之清朝積

弱數百年，一窮二白，故中華人民共和國自１９４９年１０月１日成立至今逾七個年代，已經成

為世界第二大經濟體系，和基本脫貧，人民確有高度的幸福感。此為中國特色社會主義成功之所

在，亦肯定是人民的選擇。王毅對美方的警告，包括不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆，而美國正正

是這樣做，再繼續做？下場會如何？

顛覆中國的美帝劣行，當然是（二）王毅所直言的第三條底線，「美國不得侵犯中國國家主

權」，特別是指涉疆、涉藏、涉港和台灣問題。

至於（三）王毅所言之第二條底線，為（１）「美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程

。中國人民當然也有過上更美好生活的權利，中國也有實現現代化的權利，現代化不是美國的專

權，這涉及人類的基本良知和國際公義」，義正辭嚴。難道只有你美國人才有美好的生活權利，

只有你美國「賦予」，其他國家或地區才可以嗎？反觀美國，「美好生活」，只是屬於特別是有

權有勢的白人，美國特深的種族歧視，有色人種還不是受歧視欺凌打壓！

和（２）王毅明確地表明「中國敦促美方盡快取消對華實施的所有單邊制裁、高額關稅、長

臂管轄及技術封鎖」，此為混世魔王特朗普在任時對特別是中國的全球霸權、單邊惡思劣行，美

國可以「更強大」嗎？。



＊我看拜登有可能改對華策略爭取美中期選績＊



由是拜登要狠狠深思對中國以至全世界的政策，狠狠作出改革，否則很有可能使美國民主黨

在美國２０２２年的中期選舉中受到極大困擾和壓力：（Ｉ）拜登現時對華各種各樣的「政策」

，都是沿用特朗普之惡，且屬４年加１年合共５年，不僅打壓不下中國，中國經濟穩中有進發展

，中美雙邊貿易大幅增加，但美國對華輸入商品加徵關稅使消費者受損和通脹加速上升，拜登還

「堅持」甚麼？拜登對華再惡，也擺脫不離特朗普影子，會給美國共和黨人以機會反擊，

２０２０年的美國中期選舉是大限。拜登現時還有一年的光景好好作出改革，並尤以對華政策為

然。此屬多屆美國總統之舉。

要是（ＩＩ）拜登不堅持上任劣策惡行，逐步有序的加強與中國的合作，會使（ｉ）最重要

的防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情確切地取得成效，有別於特廝劣疫使確診及死亡人數都如

斯嚇人。（ｉｉ）逐步對華政策「解凍」，有利美國經濟加快回穩和發展，亦保美國與德國、法

國等歐洲國家的經濟原則和關係。

我看舍曼要求赴華和與中方官員會面，很有可能是拜登對中國以至世界各地政策的一個「轉

淚點」。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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