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28/07/2021 09:35

《異動股》美團（３６９０）瀉後反彈逾６％，深市北水最大淨賣出

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美團（０３６９０）於昨日急瀉曾跌穿２００元關口，低見１
９４元收市價。惟該股今早現反彈升６﹒３９％報２０６﹒４元，該股成交約１２６３萬股，涉
資２５﹒４１億元。
　　值得留意的是，據經濟通ＨＶ２報價系統顯示，截至上午９：３５分，最大淨賣出券商為深
市北水代表之一的中國創盈市場，賣出約８１２６﹒６萬元，第二淨賣出券商為富昌證券，淨賣
出約６５００﹒８萬元。
　　其他科網股方面亦現回彈，阿里（０９９８８）升０﹒８３％，報１８１﹒４元；騰訊（０
０７００）升１﹒９７％，報４５４﹒８元；小米（０１８１０）升２﹒６７％，報２５元；京
東集團（０９６１８）升３﹒４７％，報２５０﹒４元。
　　現時，恆生指數報２５４４５，升３５９點或升１﹒４３％，主板成交１７１﹒７３億元。
國企指數報９０５４，升１７５點或升１﹒９７％。恆生科技指數報６４３６，升１８６點或升
２﹒９８％。
　　即月期指新報２５４８０，升４４２點，高水３４點。即月國指期貨報９０７１，升２０１
點，高水１６點。即月科指期貨新報６４３８，升２４１點，低水６點。
　　上證綜合指數報３３７８，跌３點或跌０﹒０９％，成交２２０﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１４０８３，跌１０點或跌０﹒０８％，成交３１７﹒４８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　２０６﹒４元　　　升６﹒３９％
　　阿里（０９９８８）　　　１８１﹒４元　　　升０﹒８３％
　　騰訊（００７００）　　　４５４﹒８元　　　升１﹒９７％
　　小米（０１８１０）　　　　　　２５元　　　升２﹒６７％
　　京東（０９６１８）　　　２５０﹒４元　　　升３﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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