《異動股》美團（３６９０）瀉後反彈逾６％，深市北水最大淨賣出

《經濟通通訊社２８日專訊》美團（０３６９０）於昨日急瀉曾跌穿２００元關口，低見１

９４元收市價。惟該股今早現反彈升６﹒３９％報２０６﹒４元，該股成交約１２６３萬股，涉

資２５﹒４１億元。

值得留意的是，據經濟通ＨＶ２報價系統顯示，截至上午９：３５分，最大淨賣出券商為深

市北水代表之一的中國創盈市場，賣出約８１２６﹒６萬元，第二淨賣出券商為富昌證券，淨賣

出約６５００﹒８萬元。

其他科網股方面亦現回彈，阿里（０９９８８）升０﹒８３％，報１８１﹒４元；騰訊（０

０７００）升１﹒９７％，報４５４﹒８元；小米（０１８１０）升２﹒６７％，報２５元；京

東集團（０９６１８）升３﹒４７％，報２５０﹒４元。

現時，恆生指數報２５４４５，升３５９點或升１﹒４３％，主板成交１７１﹒７３億元。

國企指數報９０５４，升１７５點或升１﹒９７％。恆生科技指數報６４３６，升１８６點或升

２﹒９８％。

即月期指新報２５４８０，升４４２點，高水３４點。即月國指期貨報９０７１，升２０１

點，高水１６點。即月科指期貨新報６４３８，升２４１點，低水６點。

上證綜合指數報３３７８，跌３點或跌０﹒０９％，成交２２０﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１４０８３，跌１０點或跌０﹒０８％，成交３１７﹒４８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團（０３６９０） ２０６﹒４元 升６﹒３９％

阿里（０９９８８） １８１﹒４元 升０﹒８３％

騰訊（００７００） ４５４﹒８元 升１﹒９７％

小米（０１８１０） ２５元 升２﹒６７％

京東（０９６１８） ２５０﹒４元 升３﹒４７％

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（ｊｃ）

