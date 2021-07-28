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即市新聞

28/07/2021 15:34

《美元走勢－羅明立》英鎊明顯突破２０天線，逼近１﹒３９關

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒９１　　　１０９﹒７４　　　１０９﹒８６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８２７　　　１﹒１８０５　　　１﹒１８０６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８９０　　　１﹒３８６４　　　１﹒３８７３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１６０　　　０﹒９１３９　　　０﹒９１５７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８３４　　　７﹒７８０６　　　７﹒７８０１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國５月Ｓ＆Ｐ╱ＣＳ２０座大城市房價指數按年增長１７％，創２００４年
以來新高，顯示房屋價格持續上升。當地６月耐用品訂單按月增長０﹒８％，差過預期的２﹒２
％，而７月消費者信心指數由１２７﹒３升至１２９﹒１，遠好過預期並且是２０２０年３月以
來最高。不過，美元繼續回軟，美匯指數曾經跌至９２﹒３１。
　　市場等候聯儲局的議息結果，由於隔夜逆回購規模持續高企，周二的數字達到９２７４億，
反映市場上資金過剩，聯儲局縮減買債的時機已來臨。估計清晰的時間表較大機會在８月的央行
年會期間宣布，但周四的會議結果可能有相關的暗示以調控市場預期。非美貨幣在美元下跌時表
現各異，英鎊較為強勁，明顯突破２０天線後逼近１﹒３９關口；歐元在２０天線附近有反覆，
澳元受疫情影響或會延長封城時間，澳元表現明顯落後。估計周四議息結果前匯市仍然以窄幅波
動，各別發展為主。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３９１０　　　１﹒３８２０　　　１﹒３９５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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