《美元走勢－羅明立》英鎊明顯突破２０天線，逼近１﹒３９關

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０９﹒９１ １０９﹒７４ １０９﹒８６

歐元╱美元 １﹒１８２７ １﹒１８０５ １﹒１８０６

英鎊╱美元 １﹒３８９０ １﹒３８６４ １﹒３８７３

美元╱瑞郎 ０﹒９１６０ ０﹒９１３９ ０﹒９１５７

美元╱港元 ７﹒７８３４ ７﹒７８０６ ７﹒７８０１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國５月Ｓ＆Ｐ╱ＣＳ２０座大城市房價指數按年增長１７％，創２００４年

以來新高，顯示房屋價格持續上升。當地６月耐用品訂單按月增長０﹒８％，差過預期的２﹒２

％，而７月消費者信心指數由１２７﹒３升至１２９﹒１，遠好過預期並且是２０２０年３月以

來最高。不過，美元繼續回軟，美匯指數曾經跌至９２﹒３１。

市場等候聯儲局的議息結果，由於隔夜逆回購規模持續高企，周二的數字達到９２７４億，

反映市場上資金過剩，聯儲局縮減買債的時機已來臨。估計清晰的時間表較大機會在８月的央行

年會期間宣布，但周四的會議結果可能有相關的暗示以調控市場預期。非美貨幣在美元下跌時表

現各異，英鎊較為強勁，明顯突破２０天線後逼近１﹒３９關口；歐元在２０天線附近有反覆，

澳元受疫情影響或會延長封城時間，澳元表現明顯落後。估計周四議息結果前匯市仍然以窄幅波

動，各別發展為主。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３９１０ １﹒３８２０ １﹒３９５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

