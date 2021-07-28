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28/07/2021 17:33

惠譽將中國恒大信貸評級下調至「ＣＣＣ＋」

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國際信貸評級機構惠譽宣布，將中國恆大（０３３３３）、其
子公司恆大地產集團（Ｈｅｎｇｄａ　Ｒｅａｌ　Ｅｓｔａｔｅ　Ｇｒｏｕｐ）和天基控股有限
公司（Ｔｉａｎｊｉ　Ｈｏｌｄｉｎｇ）的長期外幣發行人違約評級，從「Ｂ」下調至
「ＣＣＣ＋」。
　　同時，惠譽亦下調了有關公司的高級無擔保評級，從「Ｂ－」降至「ＣＣＣ」，回收率評級
為「ＲＲ５」。
　　惠譽指，是次降級反映恆大「保持流動性的安全空間遞減」，而恆大的流動性脆弱，嚴重依
賴更新短期銀行融資和信託貸款，以及須繼續獲得貿易應付款項和強勁的合同銷售，以產生現金
流。惠譽又認為，最近的負面消息可能影響股東信心，進一步為流動性添壓。
　　另一間評級機構穆迪早前亦宣布，將恆大評級下調至「Ｂ２」，並表示有可能進一步下調。
穆迪認為，雖然恆大降低了債務以增強財務穩定性，但在中國信貸緊縮和資本市場波動的大背景
下，該公司未來１２至１８個月仍然有大量到期債務和可賣回債券，而且信託貸款比例高及信貸
指標適中，均影響其評級。
　　據彭博社數據顯示，集團未償還的公債和貸款總額達１９００億元人民幣。（ｃｌ）

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