《小傳日記》海底撈日日沉海底，撈唔撈得返上嚟？

《小傳日記》呢輪魚缸日日潛水，跌完兩千幾點到今日先企穩返喺２５０００點樓上。大跌

市期間，重磅大份嘅阿里（０９９８８）、美團（０３６９０）、ＱＱ（００７００）少不免都

要缸底來相見。除左重磅嘢，海底撈（０６８６２）都日日陪住一齊沉底，今日仲試過跌穿３０

蚊去到２９蚊，好在而家都守得住喺３０蚊。咁樣沉海底法，仲撈唔撈得起呢？

海底撈年頭受惠疫情放緩，ｋｅｅｐ住升到上歷史新高８５﹒７，可惜摸頂之後就跌唔停，

到６月就得返４０上下。就喺呢個時候，瑞信就出報告話火鍋股跌得咁甘，都係市場過份擔心，

就維持住魚缸三大火鍋股「跑贏大市」評級，想吹返旺海底撈個火。

不過今個星期一大跌之際，海底撈發咗盈喜，話較同期賺多咗１﹒０４倍，雖然由蝕變賺，

但係都達唔到管理層嘅預期。於是瑞信都頂唔順，即刻將海底撈評級推落「中性」，不過就留有

一線，維持目標價５０蚊。其實瑞信就係覺得，海底撈「潛水潛得快，上水上得慢」，盈利同翻

枱率都係慢過預期，所以就由「睇好」變成而家「唔多睇好」。

其實海底撈或者其他火鍋股，股價升跌或者賺蝕係好睇疫情，疫情改善有得賺，疫情加重就

要跌，可以稱得上係「疫情概念股」。雖然海底撈好努力想係疫市求存，開多幾間舖想托住個盈

利，可惜升勢不似預期，呢一年內地疫情都係反反覆覆，搞到海底撈個算盤都打唔響。海底撈自

己都講到，賺得唔夠多係由於開新舖開支大，拉低咗盈利。

所以中線嚟講，疫情唔大幅放緩，海底撈都仲要掙扎多一段時間。短線睇嘅，就要睇下個月

８月出嗰份中期業績靚唔靚仔，同店平均日銷售額加同店平均翻檯率有無改善，有嘅話都仲算利

好因素可以支持住，如果做唔好，隨時繼續海底漫遊。



表列火鍋股或中概餐飲股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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海底撈（０６８６２） ３０﹒７０元 跌１﹒１３％

呷哺呷哺（００５２０） ６﹒９７元 升９﹒２５％

九毛九（０９９２２） ２６﹒１５元 升２﹒７５％

奈雪的茶（０２１５０） １０﹒０８元 升１０﹒１６％

百勝中國（０９９８７） ４８０﹒００元 升２﹒６１％

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