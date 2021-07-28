《真知灼見－溫灼培》人民幣跌料屬短暫性

《真知灼見》受國家在政策上接連對國內不同行業作出整頓下，本港及國內股市近日出現較

明顯下跌。影響所及外資亦作出離場，並把資金掉走。昨天（２７日）所見，離岸人民幣匯價終

跌破了維持了一個多月的６﹒５兌１美元的支持位置，今早（２８日）亞洲市場報６﹒５２２７

兌１美元。在昨天之前，人民幣兌美元匯價雖一直橫行，但實際上人民幣兌歐元，其另一主要貿

易伙伴，卻已升了兩個月，且一直未見作出像樣調整，所以人民幣昨天的下跌也是有其他原因。

至於人民幣的回落，也拖了昨天澳元及新西蘭元回落，但跌幅尚算輕微。



往後要觀察，是聯儲局今晚（２８日）的議息會議結果。假使估計正確，聯儲局繼續不承認

通脹，這可能會成為美元從現今高位回落的第一個轉捩點。在此必須強調，聯儲局不承認通脹，

並不代表美國通脹真的不存在，只是美國經濟實在太弱，相信聯儲局也明白到現階段美國經濟難

於承受減少買債甚至加息帶來的壓力。至於踏入８月份後，眾所周知美國將有著大量國債到期。

屆時料將逼使美國政府必須發行大量新債冚舊債。我們要觀察，是聯儲局又會否需要加大印鈔以

作吸納。如聯儲局加大印鈔，這可想象將對美元匯價不利，相反則有利一眾外幣，包括人民幣匯

價回升。所以相信人民幣匯價現時下跌只會是短暫性。



回觀美國樓市。美國標普Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市樓價指數於５月份按年比大

幅上升１７％，創有紀錄以來新高。回憶４月份樓價增長為１５％。這數字與本周一晚美國公布

的６月份新屋銷售量，按月按年分別大跌６﹒６％及１９﹒４％情況可謂有著天壤之別。出現這

情況首先是美國新屋銷售是６月份數字，標普Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市樓價指數是

５月份數字。兩者在月份上已有差別。另加上標普Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ是反映二手樓。當

大家買賣二手樓，在作出這個決定時可能是兩個月前。而到兩個月後成交完成後，該數字才會被

紀錄下來。換言之，標普Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ的數字實際上可能是反映３月份美國的樓市

狀況。相反，６月新屋銷售就正正反映６月時的樓市狀況。所以觀察６月份美國新屋銷售是更具

前瞻性的數字。



最後，提提大家今晚留意加拿大公布的通脹數字，還有當然是聯儲局的議息會議結果。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ

）



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