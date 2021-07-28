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即市新聞

28/07/2021 10:00

《宏觀論勢－李依萊》市場上輕易獲利的機會已經消失

　　《宏觀論勢》投資者應勇於質疑市場上的傳統觀點。去年７月，全球股市從２０２０年３月
新冠疫情股市暴跌後的低位急劇上升４０％。當時很多市場人士認為，在實體經濟陷入停滯的情
況下，市場僅用三個月就實現急劇上升，而且人們最常聽到的就是：市場肯定不會直線上升。
　　但這正是接下來發生的事情：股市在２０２０年８月之前創下新高，目前已從新冠疫情低位
上升近９０％。
　　目前很多人在問，風險資產牛市是否會持續，抑或會轉向熊市；相信現實情況將會更加微妙

　　隨著目前價格上漲，並鑒於預計政府將開始逐步退出創紀錄水平的經濟刺激措施，未來１２
個月風險資產的回報前景依然樂觀，但收益將大幅減少，且市場波幅預料將擴大。市場亦需適應
經濟增長和政策刺激措施繼續維持積極但從峰值水平放緩的環境。
　　此外，聯儲局準備在未來１２個月縮減其龐大的貨幣政策支持規模。為此，聯儲局必須在支
持經濟復甦與應對過度通脹、資產泡沫和市場波動相關的尾部風險之間取得平衡。
　　截至目前，聯儲局已從過往事件中汲取不少經驗。例如，為了防範持續過度通脹的尾端風險
，聯儲局決策者在６月份的會議上作出鷹派政策調整，這預示著聯儲局可能會在未來１２個月啟
動縮減政策，並且最早可能在２０２３年加息兩次。
　　風險資產對此意外調整反應相對溫和，這與２０１３年的「縮減恐慌」形成鮮明對比，顯示
聯儲局引導其政策向機會主義和市場敏感方向的轉變正初見成效。
　　亞洲新興市場方面，聯儲局立場的鷹派調整將有助於美元在短期內升值，這通常會對亞洲資
產和貨幣構成阻力。
　　另一個值得關注的重要發展是，中國政府一直在堅定地推動政策正常化，即將貨幣政策支持
力度從非常寬鬆轉向中性。對中國股市過去十年的分析表明，中國的貨幣政策環境與股市存在重
大的相關性，近期的政策正常化導致中國股市整固。
　　在後疫情市場周期下一階段，預期盈利增長在推動價格上升方面發揮更大的作用，而在早期
復甦階段，則是由於較低實際利率推動的市盈率倍數擴張所推動。因此，採取自下而上的基本面
投資選擇方法，對於產生優異的投資組合表現至關重要，預計各行業和個股之間的回報差異將加
大。
　　金融、工業、原材料、能源和房地產等周期性行業內實力強勁的公司，其業績在短期內可望
進一步提升；同時，隨著夏季通脹壓力上升，通脹受益公司也將表現良好。
　　中長期而言，市場將進一步過渡至中期市場，具有穩健盈利增長前景的公司，例如軟件、雲
端及半導體領域的藍籌科技股，預料將重新在推動投資組合回報中扮演關鍵角色。

　　　《新加坡銀行投資策略主管　李依萊》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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