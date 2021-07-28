《宏觀論勢－李依萊》市場上輕易獲利的機會已經消失

《宏觀論勢》投資者應勇於質疑市場上的傳統觀點。去年７月，全球股市從２０２０年３月

新冠疫情股市暴跌後的低位急劇上升４０％。當時很多市場人士認為，在實體經濟陷入停滯的情

況下，市場僅用三個月就實現急劇上升，而且人們最常聽到的就是：市場肯定不會直線上升。

但這正是接下來發生的事情：股市在２０２０年８月之前創下新高，目前已從新冠疫情低位

上升近９０％。

目前很多人在問，風險資產牛市是否會持續，抑或會轉向熊市；相信現實情況將會更加微妙

。

隨著目前價格上漲，並鑒於預計政府將開始逐步退出創紀錄水平的經濟刺激措施，未來１２

個月風險資產的回報前景依然樂觀，但收益將大幅減少，且市場波幅預料將擴大。市場亦需適應

經濟增長和政策刺激措施繼續維持積極但從峰值水平放緩的環境。

此外，聯儲局準備在未來１２個月縮減其龐大的貨幣政策支持規模。為此，聯儲局必須在支

持經濟復甦與應對過度通脹、資產泡沫和市場波動相關的尾部風險之間取得平衡。

截至目前，聯儲局已從過往事件中汲取不少經驗。例如，為了防範持續過度通脹的尾端風險

，聯儲局決策者在６月份的會議上作出鷹派政策調整，這預示著聯儲局可能會在未來１２個月啟

動縮減政策，並且最早可能在２０２３年加息兩次。

風險資產對此意外調整反應相對溫和，這與２０１３年的「縮減恐慌」形成鮮明對比，顯示

聯儲局引導其政策向機會主義和市場敏感方向的轉變正初見成效。

亞洲新興市場方面，聯儲局立場的鷹派調整將有助於美元在短期內升值，這通常會對亞洲資

產和貨幣構成阻力。

另一個值得關注的重要發展是，中國政府一直在堅定地推動政策正常化，即將貨幣政策支持

力度從非常寬鬆轉向中性。對中國股市過去十年的分析表明，中國的貨幣政策環境與股市存在重

大的相關性，近期的政策正常化導致中國股市整固。

在後疫情市場周期下一階段，預期盈利增長在推動價格上升方面發揮更大的作用，而在早期

復甦階段，則是由於較低實際利率推動的市盈率倍數擴張所推動。因此，採取自下而上的基本面

投資選擇方法，對於產生優異的投資組合表現至關重要，預計各行業和個股之間的回報差異將加

大。

金融、工業、原材料、能源和房地產等周期性行業內實力強勁的公司，其業績在短期內可望

進一步提升；同時，隨著夏季通脹壓力上升，通脹受益公司也將表現良好。

中長期而言，市場將進一步過渡至中期市場，具有穩健盈利增長前景的公司，例如軟件、雲

端及半導體領域的藍籌科技股，預料將重新在推動投資組合回報中扮演關鍵角色。



《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》



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