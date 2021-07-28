《保險智衛－余栢堅》創新危疾保障，為慢性疾病患者帶來喜訊

《保險智衛》上回提到危疾保險的發展不斷創新，無論是保障範圍或增值服務均持續優化。

然而，為平衡整體風險，就投保醫療及危疾保險計劃而言，被保人於投保前已存在的疾病通常不

被涵蓋，或須就個別情況繳付額外保費以獲得保障；亦因如此，慢性疾病患者往往較難獲得保障

。



＊慢性疾病患者都可投保＊



根據衛生防護中心及醫院管理局的資料顯示，糖尿病是本港主要的慢性疾病之一，每十名港

人便有一名患者；而另一主要慢性疾病為高血壓，每三名成年港人中便有一名患者（資料來源：

香港特別行政區衞生署衞生防護中心）。這些慢性疾病若控制不當，有機會增加引致更嚴重疾病

的風險，因此糖尿病及高血壓患者若投保醫療或危疾保險，由有關疾病而引致的狀況通常不受保

、需要延遲受保，或須繳付額外保費。為突破慢性疾病患者投保限制，讓更多有需要的人獲得適

切保障，最近市場上便出現了嶄新的癌症危疾保障計劃，讓患有第二型糖尿病（即糖化血紅素Ｈ

ｂＡ１ｃ在６﹒５－７﹒５之間）或高血壓人士都可投保，在符合指定條件下，更不須收取額外

保費。



＊助高血壓患者管理健康＊



上述所見，高血壓在港非常普遍，但若能妥善管理血壓，或有助減低引致嚴重健康問題的風

險。以上提到的癌症危疾保障計劃，便為客戶提供高血壓管理服務，透過與醫療及健康科技機構

三方合作，提供結合實體和視像醫療諮詢，及遙距血壓監測的服務，讓使用者在需要時能及時與

醫護人員聯繫，並可定期監察自己的身體狀況，更積極管理自身健康。

醫療及危疾保險產品當然最好趁健康狀況良好時投保，不過即使錯過最好時機，上述癌症危

疾保障計劃的創新特點就能為處於不同人生階段及狀況的客戶提供健康保障，並透過針對性的復

康服務幫助客戶回復健康。下回繼續和大家介紹更多創新危疾保障的特點。

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

