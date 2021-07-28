《鍾之日記》暴跌後反彈，騰訊沒喘定

《鍾之日記》７月２８日，香港天氣：熱。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



港股經歷連跌三日共２６００點跌幅之後，終於在二萬五關口喘定，雖然今早曾失守二萬五

關口低見２４８４８點，隨後靠多隻藍籌股反彈，帶動大市。午後港股氣勢強勁，盤中曾升逾

４００點高見２５５２０點，隨後升幅收窄，最終恆指收報２５４７３，升３８７點或升

１﹒５４％，主板成交２８１３﹒０６億元。

華爾街對中國政策的不穩定性感到恐懼，亦為美國當局監管中概股提供更好的理由。中環昨

日廣泛流傳一則傳言，稱美國基金大舉拋售香港和中國資產，原因是美國將會對美資基金在中港

的投資設立限制，特別是針對只做Ｂｕｙ ｓｉｄｅ好倉的交易員。中國加強對大型民企的監管

，資本市場上出現不同的聲音，一向批評中國的對沖基金大佬Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ對外媒表示，

信托基金投資中國市場無保障可言，因為中國政府擁有完全的控制權，市場不可能消化這種風險

；不過亦有市場人士為中國政府說話，指這些政策是為令中國社會發展得更好，例如整治互聯網

企業壟斷行為能幫到中小企，及整治校外教育行業可刺激生育。



＊Ａ場四連跌，外資轉流入＊



美國基金大舉沽出中港資產的傳聞震撼資本市場，盡管內地四大證券報集體發聲護盤，指Ａ

股市場中長期向好的趨勢不會改變，滬深股市今日仍然迎來連續第四個交易日的下跌，滬綜指今

早低開後曾跌超過２％，低見３３１２﹒７２點為去年１１月以來最低位。軍工、半導體成為跌

市重災區，惟銀行、保險兩板塊拉升撐住大市，醫藥、白酒盤中倒升接力捧市，滬綜指全日跌幅

收窄至０﹒５８％，報３３６１﹒５９點，累計四個交易日滬綜指跌６％。交投從一年高位回落

，兩市全日成交１２７００億元人民幣，按日減少１７﹒２％。外資則通過陸股通淨流入

８０﹒５３億元，中斷連續三個交易日淨流出。



＊新經濟股回升，騰訊升幅遜＊



港股跌市重災區新經濟股今日收拾心情回升，網易（０９９９９）漲７﹒８％，美團

（０３６９０）升７﹒５％，京東集團（０９６１８）升３﹒７％，百度集團（０９８８８）升

３﹒４％，嗶哩嗶哩（０９６２６）升１﹒６％。

阿里巴巴（０９９８８）升１﹒８％，阿里巴巴主席兼首席執行官張勇表示，過去一年，集

團對平台經濟有更深的理解和體會。今年４月國家市場監管總局罰單的經歷，讓集團認真思考，

在更廣闊宏觀環境下，如何與社會各界、合作夥伴和諧共處、如何和利益相關者形成良性互動、

如何讓平台與社會發展更加同頻共振。

騰訊控股（００７００）今日表現稍遜，收市僅揚０﹒３％﹒全日大部分時間下跌，午後曾

挫逾５％，低見４２２元創逾一年低，成交居首達４９６﹒５２億元。

工信部今日發布關於Ａｐｐ開屏彈窗信息騷擾用戶問題「回頭看」的通報，包括騰訊旗下的

ＱＱ閱讀等１４款Ａｐｐ未嚴格落實整改要求，要求上述Ａｐｐ應在８月３日前完成徹底整改工

作。對逾期不整改的或整改不到位的，將依法依規組織開展相關處置工作。

另外，野村最新報告將騰訊目標價由７３１元下調４﹒５％至６９８元。



＊物管股彈力強，碧桂園服務升１８％＊



物管股今日跑出，擬中期業績後擇機回購的碧桂園服務（０６０９８）曾飆２０﹒５％，收

升１８％，為表現最好恆指成份股；旭輝永升服務（０１９９５）料上半年多賺逾５５％，並擬

回購股份，亦飆近２２％收漲近１９％；新希望服務（０３６５８）料上半年多賺逾八成，股價

平開後炒起，一度飆３７％收漲２５％；金科服務（０９６６６）漲１６％，華潤萬象生活

（０１２０９）升１１％。

銀河證券發表報告指，近日內地針對地產行業出台新政，提到要整治規範房地產市場秩序，

覆蓋地產發展和物業管理兩方面。報告認為，新政策出台利好運營標準化的品牌物管公司。大多

數上市物管企業對公共資源收入採取的處理方式嚴謹，對公共資源收入嚴格按照授權比例獲取收

益或目前這項未確認收入。新政策提到的整治內容，對運營規範、品牌認可度強的物管公司不構

成實質影響。報告指，目前行業正處於快速擴張階段，科技賦能加速行業發展，高業績指引和企

業品牌力為估值提升創造想像空間。該行偏好的物管股包括：碧桂園服務、華潤萬象生活、金科

服務、旭輝永升服務，這幾隻個股今日均錄可觀升幅。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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