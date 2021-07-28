《經濟時評》ＩＭＦ降中國今年增長至８﹒１％，升發達經濟體預測

《經濟通通訊社２８日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發表最新的世界經濟展望報告，

維持對今年全球經濟增長６％的預測，明年增長較３個月前，上調０﹒５個百分點至４﹒９％。

ＩＭＦ基於新冠疫苗分配不均現象加劇，上調發達經濟體增長預期０﹒５個百分點至５﹒６

％，下調新興市場和發展中經濟體增長預期０﹒４個百分點至６﹒３％，當中將中國今年增長預

測下調０﹒３個百分點，降至８﹒１％，原因是公共投資及整體財政支持縮減。

ＩＭＦ調高美國今年經濟增長預測至７％，較４月的預測高０﹒５％個百分點，前提是美國

國會批准總統拜登提出的４萬億美元基礎設施、教育及支持家庭開支計劃。



＊冠疫苗普及程度若低預期，經濟復甦存下行風險＊



ＩＭＦ指，發達經濟體中有近４０％人口已充分接種疫苗，而在新興市場經濟體中，比例只

有１１％。如果新冠疫苗普及程度低於預期，導致新冠病毒持續變異並傳播，將會給世界經濟復

甦帶來下行風險，融資環境可能迅速收緊。如果發達經濟體的通脹上升速度快於預期，市場會對

這些經濟體的貨幣政策前景作出重新評估，將可能引起融資環境迅速收緊。新興市場和發展中經

濟體可能受到疫情惡化和外部融資環境收緊的雙重衝擊，將會導致其復甦進程嚴重受挫，拖累全

球經濟增長。（ｃｔ）

