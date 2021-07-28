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28/07/2021 08:12

【大國博弈】美防長：利益受威脅時不退縮，惟冀與中國建穩定關係

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國國防部長奧斯汀（Ｌｌｏｙｄ　Ａｕｓｔｉｎ）在新加坡
出席智庫組織活動，被問及與中國關係時表示，當美國自身利益受威脅時，華府不會退縮，但亦
不尋求與中國對抗，作為國防部長，他尋求與中國建立建設性和穩定的關係，包括與解放軍加強
危機溝通。
　　奧斯汀表示，中國在南海大部分海域的主張，並無國際法依據，侵犯區內國家的主權，美國
將支持各國捍衛自身權利。自今年１月出任美國國防部長以來，奧斯汀多次嘗試與中國高級官員
對話，但他一直未能如願。
　　中美天津會談周一（２６日）如期進行，國務委員兼外長王毅強調，中美應透過對話找到一
條不同制度、不同文化、不同發展階段的兩個大國和平共處之道，如果能夠互利雙贏當然更好，
又明確中方對中美關係的三條底線，包括不得侵犯中國國家主權。

＊美國務卿訪印度，與印度總理會晤＊

　　美國國務卿布林肯抵達印度，展開上任後首次對當地的訪問，預料今日與印度總理莫迪及外
長蘇傑生會面，討論加強印太地區的參與，被視為是要抗衡中國，同時亦會談及印度人權和阿富
汗等議題。
　　報道說，美印關係長期以來一直較為冷淡，但自從中國的態度越趨強硬後，雙方關係逐漸拉
近，華府將印度視為遏制中國的重要合作夥伴，兩國近年深化軍事合作，簽署一系列防務協議。
　　另外，新德里當局關注美國從阿富汗撤軍後，塔利班可能重新掌管阿富汗，令阿富汗成為反
印度極端份子的避風港。（ｊｔ）

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