【大國博弈】據報華府有意修訂排外政策，擬推動國際學生赴美學習

《經濟通通訊社２８日專訊》美國國務院和教育部當地時間２６日發布聯合聲明，承諾將採

取措施推動國際學生赴美學習以及鼓勵全球學者來美國參與學術交流。據悉，這項名為《美國對

國際教育的全新承諾》的聯合聲明針對的是特朗普時期一系列對國際學生的排外政策。由於特朗

普時期的部分政策，在２０１９－２０２０學年，美國高等教育機構的國際學生人數略有下降，

學費高昂、就業難等原因均使得國際學生赴美學習的熱情有所下降。

不過就在７月初，官媒《中國日報》曾報道，近期有５００多名中國理工科研究生申請美國

簽證時被拒簽，簽證申請人均為赴美攻讀博士或碩士學位，大多學習電氣電子工程、計算機、機

械、化學、材料科學、生物醫學等理工類專業。報道更引述知情人士表示，拜登政府「說一套做

一套」，延續特朗普政府打壓中國理工科留學生的「遺毒」。但從數據上看，在２０２０至

２０２１學年，仍有約３７萬名中國學生在美國學校求學，是在美國際留學生的最大來源，其中

約有４２％學習理工科。

中國外交部副部長謝鋒早前與美國國務院常務副國務卿舍曼會談期間，向美方提出兩份清單

，敦促美方取消對中國留學生的簽證限制，並就中國部分留學生赴美簽證遭拒、中國公民在美遭

受不公正待向美方表示嚴重關切。（ｗｌ）

