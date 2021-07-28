《投資智慧－鄧聲興》中興通訊抓緊５Ｇ機遇，提升產品競爭力

《投資智慧》中國移動（００９４１）日前公布了５Ｇ ７００Ｍ無線網主設備集中採購結

果。此次採購產品為５Ｇ ７００ＭＨｚ宏基站，採購規模約為４﹒８萬站。該項目採用混合招

標形式，劃分為３個標包，５Ｇ基站需求分別為１９萬、１９萬和１０萬。在３個標包中，中興

通訊（００７６３）份額在三成左右，僅次於華為。



中興在三大業務布局基礎上，不斷提升產品方案的競爭力，緊抓５Ｇ、新基建發展機遇，近

日宣布與多家企業展開戰略合作。與上汽通用五菱攜手，將在智能網聯、智能座艙、自動駕駛、

車路協同、５Ｇ智慧工廠等方面展開深入合作，在數字化領域合作開發新的行業標準，提升企業

的競爭力；與華人運通進行基於５Ｇ＋Ｖ２Ｘ車路協同終端及創新應用場景等方面的深度合作，

共同探索５Ｇ、Ｃ－Ｖ２Ｘ、雲計算等技術；聯合巴西通訊銷售巨頭Ｍｕｌｔｉｌａｓｅｒ，實

現巴西市場首個ＸＧＳ－ＰＯＮ固網終端商用部署，並推出巴西首個超千兆寬帶業務包服務。戰

略合作的全面展開表現集團度參與５Ｇ商用建設，賦能各行各業數字化轉型，在穩定現有市場份

額的基礎上實現進一步突破，提升市場份額。



未來，隨著集團繼續將５Ｇ作為發展戰略核心，憑藉其在芯片、數據庫、無線、核心網、承

載、終端和行業應用等方面領先的技術、產品和方案優勢，使得集團具備完整的５Ｇ端到端解決

方案的能力，從而加速推進全球５Ｇ商用規模的部署。同時，也會強化芯片投入，聚焦芯片全流

程自主設計的關鍵技術。對集團長期發展看好。《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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