《樓市亮話－湯文亮》不一定要同業主買樓

《樓市亮話》有老友見我們持有的物業質素不俗，有部分更可以稱得上優質，他不明白點解

那些業主願意賣那些物業給我們，除非是超市價很多，老友不明白，買樓不一定要同業主買，甚

至有時業主早已喪失了樓宇控制權，佢想唔賣都唔可以。



在政府減了商業印花稅之後，市場上多了一些摸貨，即是有一些投資者買入一些商業物業再

提價賣走。如果有心買樓的人可以向那些炒家埋手，老實說，通常是要付溢價才可以買到那些物

業，但如果買家實力不足，目的是想炒一轉，博下薄ｃｕｔ（編按：擦邊球），根本冇能力成交

，當接近成交期，炒家可能要低於買入價出售，否則不但會被業主殺訂，同時有機會被追差額，

買家有可能減價出售，但幅度大多數不會多於１０％，這亦是他已付的訂金，業主沒有損失，所

以他一定不會反對，更何況他早已失去了物業的控制權。不過，如果是優質物業，要付溢價亦可

以接受，畢竟是優質物業，可遇不可求，而且要養住那些炒家，冇人炒樓，市場上就不會有太多

優質樓盤。



除了買摸貨之外，業主可能將物業按了給財務機構，物業變成有兩個主人，業主與銀主。如

果業主按合約還款，銀主是不能控制物業買賣，但如果業主不按時還款，物業的控制權就會雙手

奉獻給銀主，即使負債大幅低於樓價，業主對物業仍然是沒有話事權。由於欠債低於樓價，銀主

未必會將物業以市價出售，因為出售所多出款項是要退還給業主。所以，一般來說，同銀主買樓

是有機會買到比較便宜的物業。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

