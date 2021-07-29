《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地「促消費」持續，汽車消費成重點之一

《缸邊嫺談》國務院新聞辦公室於７月２２日舉行新聞發布會中，介紹２０２１年上半年內

地消費市場情況，當中以汽車等大宗消費增長較快。今年上半年汽車零售額達到２﹒２萬億元（

人民幣．下同），同比增長３０﹒４％，對內地社會消費品零售總額的貢獻率達到１３％。

而在汽車銷售結構當中，今年上半年新車銷量近１２９０萬輛，同比增長２５﹒６％，較

２０１９年同期增加了４﹒４％﹔新能源汽車銷量大幅增長，上半年內地新能源汽車銷售達

１２０萬輛，同比增長兩倍，接近２０１９年全年銷量，且佔新車銷售比重已經超過９％。



＊推動汽車銷售對經濟增長具重要性＊



汽車產業是內地其中一個重要的經濟支柱，以零件多、產業鏈長為特點。促進汽車消費除可

帶動上下游產業鏈發展之外，亦可較大幅度推動就業，同時亦起到環保綠化及智慧消費升級的作

用，所以成為內地促消費、擴內需的重點領域之一。

根據中國國家統計局（「統計局」）公布的數據，在２０２１年上半年，社會消費品的零售

總額為２１﹒２萬億元，同比增長２３％，最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到６１﹒７％。

根據中國商務部（「商務部」）公布的數據，２０２０年，汽車類消費品零售總額達３９４１４

億元，佔社會消費品零售總額的１０﹒０６％。到今年上半年，汽車零售額對社會消費品零售總

額貢獻率已升至１３％，顯示出汽車行業對經濟增長的重要性越來越高。而消費作為拉動經濟的

其中一駕馬車，國務院於今年中國的《政府工作報告》中特別提到，必須堅持擴大內需這個戰略

基點，充分挖掘內地市場潛力，穩定和擴大消費，多渠道增加居民收入。



＊政策利好汽車消費＊



從政策上看，由２０２０年至今，在刺激汽車消費方面不論是國家層面抑或地方層面都持續

釋放利好的消息。當中包括今年１月初，商務部等１２個部門聯合印發《關於提振大宗消費重點

消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知》，其中第一條就是「穩定和擴大汽車消費」。隨後

商務部辦公廳於２月９日印發《商務領域促進汽車消費工作指引和部分地方經驗做法的通知》，

提出從優化汽車限購政策、支持農村汽車消費、推廣新能源汽車消費、完善汽車平行進口管理、

加大汽車促消費力度、豐富汽車消費金融服務等六方面促進消費。

另外，在推動２０３０年達到「碳達峰」、２０６０年達到「碳中和」目標的大前題下，新

能源汽車將成為推動汽車消費的重點。２０２０年１１月國務院辦公廳已正式發布《新能源汽車

產業發展規劃（２０２１－２０３５）》，提出到２０２５年，新能源汽車新車銷售量達到汽車

新車銷售總量的２０％左右。踏入２０２１年以來，內地多個省市，如海南省、浙江省、上海市

、深圳市，亦相繼推出了新能源或潔淨能源汽車推廣計劃或發展規劃。

近期商務部於２０２１年６月３０日印發的《「十四五」商務發展規劃》提出，要全面促進

消費，到２０２５年中國社會消費品零售總額要從２０２０年的３９﹒２萬億元增加到５０萬億

元，年均增長５％。在提升傳統消費上，把擴大消費與改善人民生活品質結合起來，圍繞居民吃

穿用住行發展方向，促進傳統消費轉型升級；促進商品消費，推動汽車等消費品由購買管理向使

用管理轉變，促進二手車便利交易，鼓勵在有條件的地方開展汽車下鄉和以舊換新，加大新能源

汽車推廣應用，完善報廢機動車回收體系，促進家電傢俱家裝等消費。



根據商務部數據，截至今年６月底，中國的汽車保有量（即擁有的車輛數量）已經達到

２﹒９２億輛，即是每千人擁有超過２００輛汽車，但相較其他已發展國家仍有增長空間。根據

中國汽車工業協會統計，２０２１年上半年，新能源汽車產銷分別達１２１﹒５萬輛和

１２０﹒６萬輛，同比均增長２倍。鑑於內地出台促進汽車消費政策措施見效，以及受行業公布

的正面銷售數據刺激，今年以來汽車板塊尤其是新能源汽車股份表現強勢。

再者，商務部於２０２１年７月２２日舉行的新聞發布會表明，今年全年汽車銷售有望實現

正增長，扭轉連續三年下跌的局面，下一步商務部將會聯同相關部門認真繼續造好全鏈條促進汽

車消費這個項目，主要包括以下途徑：一是加快推動汽車由購買管理向使用管理轉變，調整優化

汽車管理政策，破除制約汽車購買使用障礙，釋放汽車消費潛力；二是深化汽車流通領域「放管

服」改革（即簡政放權、放管結合、優化服務）；三是推動取消對二手車交易的不合理限制，進

一步便利二手車異地交易；四是完善汽車流通領域相關管理制度，加快修訂《二手車流通管理辦

法》及《機動車強制報廢標準規定》，優化汽車消費環境。相信隨著促進汽車消費利好政策不斷

推出，加上內地經濟持續好轉，可以預期未來汽車消費市場很大機會繼續增長。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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