【新冠肺炎】本港新增一宗輸入確診個案，患者由沙特阿拉伯抵港

《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至７月２８日零時零分，本港新
增１宗新型冠狀病毒輸入個案，本地連續５１日「零確診」。新增的１７歲女患者由沙特阿拉伯
抵港，昨天（２７日）發病。
過去１４天（７月１４－２７日）累計報告２７宗個案，全屬輸入個案。
衞生防護中心提醒，與黃大仙金鳳街１－３號、屯門青山公路３８８號恆順園第６座相關的
指明人士，須於明日（２９日）遵從強制檢測公告進行檢測。（ｃｌ）
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