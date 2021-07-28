【新冠肺炎】本港新增一宗輸入確診個案，患者由沙特阿拉伯抵港

《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至７月２８日零時零分，本港新

增１宗新型冠狀病毒輸入個案，本地連續５１日「零確診」。新增的１７歲女患者由沙特阿拉伯

抵港，昨天（２７日）發病。

過去１４天（７月１４－２７日）累計報告２７宗個案，全屬輸入個案。

衞生防護中心提醒，與黃大仙金鳳街１－３號、屯門青山公路３８８號恆順園第６座相關的

指明人士，須於明日（２９日）遵從強制檢測公告進行檢測。（ｃｌ）

