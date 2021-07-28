【企業盈警】周黑鴨（０１４５８）料中期虧轉賺最少２億人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》周黑鴨（０１４５８）公布，預期截至６月３０日止中期純利

不少於２億元（人民幣．下同），去年同期虧損４２２０萬元

該集團指，總收入約１４﹒５億元，升６０％，主因期內內地新冠肺炎疫情基本得到控制，

惟局部區域疫情反覆，但推進六大發展戰略，整體經營季度環比改善，生產經營效率不斷提升，

整體盈利能力明顯增強。

該集團預期於８月底公布業績。（ｗｈ）

