  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/07/2021 07:53

【企業盈警】周黑鴨（０１４５８）料中期虧轉賺最少２億人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》周黑鴨（０１４５８）公布，預期截至６月３０日止中期純利
不少於２億元（人民幣．下同），去年同期虧損４２２０萬元
　　該集團指，總收入約１４﹒５億元，升６０％，主因期內內地新冠肺炎疫情基本得到控制，
惟局部區域疫情反覆，但推進六大發展戰略，整體經營季度環比改善，生產經營效率不斷提升，
整體盈利能力明顯增強。
　　該集團預期於８月底公布業績。（ｗｈ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話27/07/2021
《手遊狂熱》手遊業吸金力驚人! 惟競爭劇烈 企業要跑出困難重重
中國故事27/07/2021
《神州經脈》天津會談中方提三底線　A股續遭恐慌拋售　人幣急挫
財經熱話27/07/2021
【重拳監管】落實網絡餐飲平台責任 美團急瀉一成七
財經熱話27/07/2021
【內房監管再加辣】限買地金額圖去槓桿　分析籲避內房、物管股
FOCUS27/07/2021
【FOCUS】監管風向徹改　國家戰略優先
財經熱話27/07/2021
晶片股逆市奇葩　中芯急升逾一成傳獲華為生產訂單
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【etnet Bonus 賞你】The ONE ‧ Sanrio「競」力瑜珈彈力帶

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金