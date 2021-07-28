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28/07/2021 07:53

《國企紅籌》上海電氣（２７２７）董事長鄭建華涉違法受查

　　《經濟通通訊社２８日專訊》上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）公布，昨日根
據中共上海市紀律檢查委員會、上海市監察委員會網站消息，其董事長兼首席執行官、法定代表
人鄭建華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共上海市紀律　檢查委員會和上海市監察委員會的紀
律審查和監察調查。　
　　該集團指，目前已對相關工作做妥善安排，有關事項不會對正常生產經營造成重大影響。將
密切關注上述事項的進展情況。（ｗｈ）

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