《日入而息》政府委審查員調查壹傳媒，會德豐近４２億奪古洞地皮

《今天重點》﹡陳茂波引用公司條例委任陳錦榮為審查員調查壹傳媒

﹡會德豐地產以４１﹒８５億元奪上水古洞地皮，高於預期

﹡差估署指本港６月樓價指按月持平，終止五個月升勢

﹡惠譽將中國恆大（０３３３３）信貸評級下調至「ＣＣＣ＋」；負債較高峰

降３０００億，對中誠信降評級感遺憾

﹡何詩蓓女子二百米自由泳決賽奪銀牌；何詩蓓賽後感謝父母，指張家朗奪金

後令她更有推動力

﹡本港新增一宗輸入確診個案，患者由沙特阿拉伯抵港；據報患者是沙特領事

另一女兒



《即日市況》﹡恆指高收３８７點報２５４７３，科指升１９３點報６４４３



《深滬股市》﹡滬指四連瀉今跌０﹒５８％，成交稍回落外資轉流入



《美元匯價》﹡英鎊明顯突破２０天線，逼近１﹒３９關；歐元最新報１﹒１８０３╱

０６，日圓最新報１１０﹒０９╱１０



《公司業績》﹡雅生活服務（０３３１９）料中期純利按年升不少於４５％

﹡亞洲水泥（００７４３）中期純利按年升２２﹒２％至１０﹒７億人幣，不

派中期息

﹡中國順客隆（００９７４）料中期淨虧損擴大至最多１４００萬人幣



《公司資訊》﹡中國新電信（０８１６７）融資租賃廣東鶴山廠房，今早復牌

﹡阿里（０９９８８）張勇致股東信指過去一年對平台經濟理解更深入

﹡長和（００００１）出售歐洲電信塔資產交易面臨英國當局深入調查

﹡開拓藥業（０９９３９）ＧＴ２００２９中國Ｉ期臨床試驗完成首批受試者

給藥

﹡匯豐信用卡增值ＰａｙＭｅ每月上限增至３０００元

﹡ＡＳＭ太平洋（００５２２）晶片短缺影響有限，冀透過管理改善庫存

﹡呷哺呷哺（００５２０）通過罷免趙怡執董職務

﹡小米（０１８１０）啟自動駕駛部門招聘，首批招募５百名技術人員

﹡恆隆商場推消費券獎賞，消費每滿８００元即獲２００元電子購物禮券

﹡國泰（００２９３）委任劉凱詩為客運董事，施愷民任顧客時尚生活董事

﹡星盛商業（０６６６８）附屬與廣州健康城管理成立合資公司，註冊資本

３０００萬人幣

﹡石四藥（０２００５）的精神病原料藥獲內地藥監局批准上市

﹡新華滙富金融（００１８８）出售２０﹒９萬平保（０２３１８）股份，總

代價１５７８萬元

﹡中國碳中和（０１３７２）夥中國生態旅遊（０１３７１）捐３００萬人民

幣助河南救災

﹡機構指華為仍稱霸全球電信設備市場，市佔率達３０％

﹡大悅城地產（００２０７）張建國辭任公司財務總監

﹡中遠海運港（０１１９９）收購天津集裝箱碼頭股權，作價近１２﹒５億人

民幣



《國企紅籌》﹡中國平安（０２３１８）聯合中行在深圳開展數字人民幣結算保費試點工作

﹡深高速（００５４８）６月各收費公路收入合計５﹒７億人幣



《神州民企》﹡吉利（００１７５）附屬成立合資電池公司，註冊資本約１億人民幣

﹡聯交所指金盾控股（０２１２３）８月２日起取消上市地位

﹡惠譽將中國恆大（０３３３３）信貸評級下調至「ＣＣＣ＋」；負債較高峰

降３０００億，對中誠信降評級感遺憾



《中國要聞》﹡河北、浙江、廣東等七省開展重點行業碳排放評價試點

﹡浦東金融數據港正式開港

﹡最高法表示公共經營場所違規用人臉識別屬侵害人格權益；最高法表示應用

程序須就人臉信息單獨取得個人同意

﹡騰訊音樂壟斷版權遭罰後，網易雲音樂與唱片公司洽合作

﹡中煤協表示下半年局部地區煤炭供應仍緊，需求增幅回落

﹡騰訊旗下ＱＱ閱讀等Ａｐｐ整改不到位，監管要求撤改

﹡四川攀枝花全國首推育兒補貼金，每月每孩５百元人幣

﹡新三板精選層股票轉主板上市將於年內落地

﹡利奧三輪綠色融資涉１１﹒５億，目標２０２５年用電量減２５％

﹡廣州指杜絕校外培訓機構提前教授小學內容；教育部指對有償補課和教師違

規收禮品問題「零容忍」；山東整治無牌培訓機構，江蘇禁強制學生購學習

Ａｐｐ

﹡中證監核准高盛高華通過子公司參與科創、創業板跟投



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒８％，報１７１３５點



《其他消息》﹡據悉裁定唐英傑罪成三名法官收電話恐嚇

﹡鄭若驊今早到訪國務院港澳辦

﹡民主派初選案被告余慧明獲准保釋

﹡前《蘋果日報》高層林文宗馮偉光今撤回保釋申請

﹡深股通額度全日用７８億元，陸股通終止連續三日淨流出；滬股通額度全

日用４１億元，陸股通淨流入逾８０億元

﹡鄧成波家族２２﹒４億沽屯門東亞紗廠工廈第一期

﹡黃嗣輝獲委任為海洋公園行政總裁，９月１日起生效

﹡通訊局就和記電話９月底起終止２Ｇ服務給予事先同意

﹡地監局表示上半年開立投訴個案按年增三成



《大國博弈》﹡據報華府有意修訂排外政策，擬推動國際學生赴美學習

﹡光時口號被裁定有分裂意思，湯家驊稱繼續用或有危險

﹡美國會促冬奧會贊助美企回應新疆問題

﹡王毅在天津會見塔利班代表團，冀阿方建正確政治體制

﹡美國籲正視中國在南海侵略行為，中方稱說法蓄意抹黑



《東京奧運》﹡李慧琼稱穆家駿言論過重，已要求他道歉

﹡何詩蓓女子二百米自由泳決賽奪銀牌；何詩蓓賽後感謝父母，指張家朗奪金

後令她更有推動力

﹡恆地（０００１２）將向何詩蓓送出２５０萬元獎金

﹡林鄭月娥及徐英偉祝賀何詩蓓奧運奪銀牌

﹡立法會祝賀女飛魚何詩蓓為香港奪得銀牌

﹡中國賽艇代表隊奪女子四人雙槳金牌

﹡再多１６例與奧運相關人士確診個案，累計至１６９例

﹡港隊羽毛球混雙鄧俊文謝影雪晉身四強

﹡港隊杜凱琹乒乓球女單不敵國家隊陳夢，八強止步

﹡日本東京奧運紀念品銷售轉勢增長

﹡霍震霆稱港隊進入世界主流，希望政府投入更多資源

﹡港隊放棄奧運女子４Ｘ２００自由泳接力

﹡三項鐵人選手上岸後嘔吐，東京灣水質受質疑



《河南暴雨》﹡河南省因災遇難人數增至７３人，經濟損失８８５億元

﹡鐵路運輸中斷電煤告急，發改委要求優先保障河南供應

﹡防汛部表示鄭州降雨量破歷史極值，一個晝夜超全年總量

﹡河南銀保監表示將引導銀行爭取延期還款及接續貸支持



《新冠肺炎》﹡疫情續擴散，全國昨新增確診８６宗，本土個案５５例

﹡長者明起可取「即日籌」打針，中心早上８時開始營運

﹡南京發現多起聚集性疫情，９天累計本土確診１５３例

﹡本港新增一宗輸入確診個案，患者由沙特阿拉伯抵港；據報患者是沙特領事

另一女兒

﹡《海峽時報》報道新加坡將國藥納入疫苗接種計劃

﹡台灣今日新增１８宗本土確診，沒有新增死亡個案

﹡郵輪公海遊周五啟航，為防疫設檢測設備及負壓病房

﹡疫苗外展隊將為ＡＸＡ安盛約３６０人接種疫苗

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