  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/07/2021 07:52

《華爾街內望》美股個別發展，聯儲局未有退市啟示

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美股個別發展。聯儲局維持寬鬆貨幣政策不變，未有縮減買債
的時間表，投資者同時觀望企業業績表現。
　　道指失守３５０００點收報３４９３０點，跌１２７點，跌幅０﹒３６％。標普收報４４０
０點，跌不足０﹒２點。納指收報１４７６２點，升１０２點，升幅０﹒７％。
　　波音收市報２３１﹒５７元升９﹒３元或４﹒１８％，波音公布第二季度營收按年升４４％
至１７０億美元；每股收益為０﹒４美元，勝預期。
　　麥當勞收市報２４１﹒７８元跌４﹒５７元或１﹒８６％，麥當勞公布第二季度營收５８﹒
９億美元，每股盈利２﹒３７美元，勝預期。
　　輝瑞收市報４３﹒４５，升１﹒３９元或３﹒３０％，輝瑞公司公布第三季營收１９０億美
元，好過預期。
　　谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ第二季度收入淨利潤增長１６６％，Ａｌｐｈａｂｅｔ收市報
２７２１﹒９元，升８３﹒９元或３﹒１８％。
　　微軟營收４６２億美元增２１％，收市報２８６﹒２２元，跌０﹒３２元或０﹒１１％。
　　蘋果上季盈利高於預期，ｉＰｈｏｎｅ銷售額升近５０％，蘋果收市報１４４﹒９８元，跌
１﹒７９元或１﹒２２％。
　　美國聯儲局主席鮑威爾表示，現時通脹高於目標，短期有上行風險，預計未來幾個月會高居
不下，但有信心通脹中期將回落。（ｐｓ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話28/07/2021
《講股論勢－鄭廣復》熊市反彈小試牛刀 27500阻力大
中國故事28/07/2021
《神州經脈》疫情擴至多省　IMF降經濟預測　滬指四日累跌6％
生財有道28/07/2021
港股自2月高位回吐兩成　再試技術性熊市
財經熱話28/07/2021
【小米造車】雷軍宣聘500造車技術精英　小米午後約五千萬掉頭掃
財經熱話28/07/2021
【教育復揚】教育股終反彈 新東方能否二度旭日東升?
FOCUS28/07/2021
【FOCUS】美股業績大放閃　人幣壓力似重燃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【etnet Bonus 賞你】The ONE ‧ Sanrio「競」力瑜珈彈力帶

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金