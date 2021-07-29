《華爾街內望》美股個別發展，聯儲局未有退市啟示

《經濟通通訊社２９日專訊》美股個別發展。聯儲局維持寬鬆貨幣政策不變，未有縮減買債

的時間表，投資者同時觀望企業業績表現。

道指失守３５０００點收報３４９３０點，跌１２７點，跌幅０﹒３６％。標普收報４４０

０點，跌不足０﹒２點。納指收報１４７６２點，升１０２點，升幅０﹒７％。

波音收市報２３１﹒５７元升９﹒３元或４﹒１８％，波音公布第二季度營收按年升４４％

至１７０億美元；每股收益為０﹒４美元，勝預期。

麥當勞收市報２４１﹒７８元跌４﹒５７元或１﹒８６％，麥當勞公布第二季度營收５８﹒

９億美元，每股盈利２﹒３７美元，勝預期。

輝瑞收市報４３﹒４５，升１﹒３９元或３﹒３０％，輝瑞公司公布第三季營收１９０億美

元，好過預期。

谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ第二季度收入淨利潤增長１６６％，Ａｌｐｈａｂｅｔ收市報

２７２１﹒９元，升８３﹒９元或３﹒１８％。

微軟營收４６２億美元增２１％，收市報２８６﹒２２元，跌０﹒３２元或０﹒１１％。

蘋果上季盈利高於預期，ｉＰｈｏｎｅ銷售額升近５０％，蘋果收市報１４４﹒９８元，跌

１﹒７９元或１﹒２２％。

美國聯儲局主席鮑威爾表示，現時通脹高於目標，短期有上行風險，預計未來幾個月會高居

不下，但有信心通脹中期將回落。（ｐｓ）

