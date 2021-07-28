《出旗制勝－麥穎儀》港股終能高開，匯豐下周業績

《出旗制勝》港股昨日（２７日）再挫過千點，最多跌超過１４００點，收報２５０８６點

。大市成交金額破紀錄錄得３６０７億。昨日三大升幅藍籌股有中信股份（００２６７）、匯豐

（００００５）及建行（００９３９）。經過兩日瀉超過兩千點後，今早（２８日）港股終於能

高開２７０點，報２５３５７點。

匯豐（００００５）昨日跌市下企穩，最多更升超過５％，升穿２００天移動平均線，見５

天高位，最終收報４３﹒１元，全日升１﹒８％。今早承接昨日升幅，高開２﹒７％，將於下周

一（０８月０２日）公布中期業績及審議會否派息。投資者如看好，或可留意匯豐購１６９７７

，行使價４９﹒９９元，實際槓桿１１﹒１倍，引伸波幅２６﹒７％，換股比率１０兌１，

２０２１年１２月３０日到期。投資者如看淡，或可留意？豐沽２０４４１，行使價３７﹒３２

元，實際槓桿８﹒７倍，引伸波幅３１﹒２％，換股比率１０兌１，２０２１年１１月２９日到

期。

百威（０１８７６）將於明天（２９日）公布業績。昨日早段曾逆市升近３％，但之後隨大

市向下，最終更要倒跌４﹒６％收市，見３個月低位。而截至本周二，百威已連跌４天，投資者

如對其業績或後市走勢看好，或可趁低位留意百威購２２０３６，行使價２８﹒３３元，實際槓

桿６﹒３倍，引伸波幅４５﹒７％，換股比率１０兌１，２０２１年１２月２９日到期。

中芯（００９８１）連續第２日隨Ａ股逆市急升，繼周一升１０﹒３％後，昨日繼續升

５﹒８％，升穿１００天移動平均線，見３個月高位。今早股價更一度升３﹒７％，見２６﹒５

元。將於下周五（０８月０６日）公布業績。投資者如欲於績前作好倉部署，或可留意中芯購

２２４８３，行使價３１﹒４３元，實際槓桿２﹒４倍，引伸波幅５９﹒９％，換股比率５０兌

１，２０２３年０３月３０日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

