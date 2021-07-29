《行內行外－梁崇讓》新監管風暴的啟思

《行內行外》全球新冠肺炎疫情持續，世界各地的確診人數多次出現反彈，變種病毒不斷出

現和蔓延，看來還未能有可控的跡象。從疫苗供應和接種率的情況，便知道各國的經濟實力、社

會文化和意識形態的不同。由於各地人民對接種疫苗，配戴口罩和設立健康碼，即香港稱《安心

出行》的接受程度不同，有些經濟較次或較貧窮地區的人民，想接種疫苗卻沒有足夠疫苗，但有

經濟發達的地區有足夠的疫苗，卻有市民不願意接種。可見世衛積極推行Ｃｏｎｖａｘ計劃，但

對疫情控制成效有限，只因歐美大國似乎只是象徵式支持，欠缺實際行動，歐美多國的國民有很

多人皆不贊成封城和配戴口罩，這使疫情更難於受到控制，現變種病毒在多國爆發，各國經濟再

存隱憂。



作為全球第一大經濟體的美國，只能繼續放水和出口術撐市，可見市場消息總是敏感，上周

初金融市場已出現大波動，中港股市和美股先後急跌，今周初，中港股市因內地的監管蔓延至其

他上市板塊令兩地股市再度急跌，恆生指數更曾跌穿２５０００點水平。其實自疫情爆發以來內

地政府一直都有提醒群眾，不要過度投機炒賣。中國人民銀行前行長周小川，上月在上海陸家嘴

論壇，曾公開提及不要老想著一夜暴富，不要從事過度的投機活動，也不要超出自己的收入能力

過度借貸，不要急求賺快錢，這段講話表明了中央政府防範金融風險的決心。



＊科技巨企壟斷市場＊



自去年底阿里巴巴（０９９８８）的螞蟻集團被煞停上市至今，內地有關當局已先後多次出

手整頓投資市場，同時也改變了對企業債務問題的看法。筆者曾撰文以華晨（０１１１４）、華

融（０２７９９）、領航（０３１６９）等企業為例，提及不論是國企、央企或私企，已不再是

大到不能倒了。日前恆大（０６６６６）被廣發銀行入稟法院凍結資產，這令近期一直減低負債

比率的恆大，再度出現債務危機，令股價本已積弱的恆大再度急跌，也拖累其他借貸比率較高的

內房股齊齊下跌。可見內地的投資市場，除了要面對政策上的風險外，企業的債務危機已成為市

場的新焦點，此時此刻，又想起一句投資名句：「退潮時才知誰沒有穿泳褲裸泳！」至於往日的

基礎分析和技術分析，是否在新經濟股時代仍能合用，還是只用「大勢所趨」四字便可作為投資

策略，天曉得了。



科技企業急速的發展，令人關注巨企的壟斷問題，去年歐美國家開始指控高歌和面書等科技

巨企壟斷市場，正在嚴重損害消費者的權益。拜登政府認為科企巨頭正憑藉它們在行業內的壟斷

性優勢，進行收購和併購，將較弱的競爭對手排擠出外，獨霸消費者的個人信息；因此拜登更簽

署一項覆蓋範圍廣泛的行政命令，呼籲相關監管機構對科技、銀行、醫藥、航運等領域加強審查

，旨在打擊大型公司對行業壟斷行為，保護公平競爭的營商環境。至於內地政府早已因阿里巴巴

的「二選一」行為實施懲罰，並對多間科技網絡企業進行調查，在近期的監管政策中，投資者只

集中在科技上市公司的股價走勢和盈利前景，或初創企業被扼殺，卻忽略了在壟斷下，廣泛的民

眾和打工仔更是被嚴重剝削的一群。



＊貧富差距愈來愈大＊



後記：中國有關當局不斷對在外的中資企業推出收緊規限的行動，同時對境內營運的科技平

台企業也不手軟，自去年內地有關當局對螞蟻集團金融槓桿借貸，作出整頓，近期禁止虎牙和斗

魚合併，更責令騰訊音樂解除獨家版權等措施，明顯要重塑相關市場競爭秩序。此外內地政府將

收緊對校外教育機構的監管，內地種種監管引發中港股市再度急速下跌。料內地政府未來的經濟

政策，仍是強調科技是用來輔助發展實體經濟的發展，改善人民的生活質素，而不是希望社會群

體和游資，利用科技技術作為炒賣藉口。因此有內地文章評論：「平台經濟要在發展中體現和貫

徹以人民為中心、以人為本和共同富裕思想，堅決防止和避免囤積式壟斷、割韭菜式競爭和無休

無限地搾取剩餘勞動力及其高額剩餘價值……顯然這是與發展中國特色社會主義市場經濟相背離

。」



坦白說，香港雖是「一國兩制」，是一個資本主義的城市，但所實施的制度也無必要完全傾

斜於大資本家吧！就以香港現時的金融業為例，基本已是大資本家的天下，無論市場如何興旺，

本土從業員和業界也得不到任何裨益，只因有關當局從沒有重視本土從業員和業界的生存空間，

最不幸的是金融業只是社會的冰山一角，今日香港的貧富差距愈來愈大，堅尼系數愈來愈高，劏

房需求愈來愈多，這是否因香港特區政府從沒有貫徹以香港市民為中心所造成的後果呢？

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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