《缸邊隨筆－石鏡泉》Ｆｅｄ　Ｆｏｌｌｙ

《缸邊隨筆》Ｆｏｌｌｙ是蠢、豬囉。今早美儲局公布其７月議息會議結果，且看美儲局的

公布有幾蠢。



美儲局有兩個工作目標：



（１）保障經濟增長（即要印足夠錢去支撑經濟擴張，即要充分就業）；

（２）維持經濟穩定（即如通脹升，要壓通脹、要加息）。



２００８年金融危機，使美國經濟沒有增長，就業人數減，所以美國在息已減無可減之時，

就ＱＥ，印錢。



１９７０年代，美國３０期國債發行時面息是８厘，因為當時的經濟增長有３厘以上，通脹

也有３至４厘，所以要８厘債息，才可以值得持債３０年。



１９７２年後，美元與金本位脫勾，便大量印鈔，先引致１９７８至８２年的逾１３％通脹

。通脹升了，美３０年國債息亦跟升，至市場息至１５厘，由於債價與債息是成反比走向，一隻

８厘票面息的３０年美國債，當其市場息升至１５厘時，其債價便跌去近半，１００元的債只能

賣５４至５８元左右。美國債市爆煲，當時的卡特總統便找來伏爾克（Ｐａｎｌ

Ｖｏｌｃｋｅｒ）做美儲局主席，伏爾克上場便是加息。使到３０年債息升至１５厘，３月期國

庫券息升至２１厘，遠高於當時的１３厘的通脹，於是通脹被壓下。



２００８年的ＱＥ是在無通脹壓力下救經濟，故可以大印鈔。到今時，有三樣發展使到美儲

局再印鈔有困難：



（１）美國ＮＢＥＲ（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｒｅａｕ ｏｆ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ），一個權威的，亦是唯一個可以判定美國是在經濟擴張或收縮的機構，上周

公布美國已走出了衰退，已踏入經濟擴張。



（２）ＩＭＦ（國際貨幣基金委員會）前日公布研究，將美國於２０２１年的經濟增長，估

為７﹒０％，２０２２年增長為４﹒９％，較４月份的預測分別提高了０﹒５和１﹒４個百分點

。這兩個權威機構都估美國經濟不再是收縮，故應不用ＱＥ。



（３）今年初至６月的美國通脹率已連續３個月高於美儲局自己所定的到２％便要加息的界

線。雖然美儲局已搬龍門謂要通脹有長時間企２﹒５％上才考慮加息，但按目前美國物價走勢看

，未來一年，美國的通脹增長率，是會企２﹒５％上的，但美儲局賴皮，當唔見。



＊市場開始怕通脹＊



現在留回給美儲局不加息、續ＱＥ的理由是，美國就業情況尚未全面恢復，紐約美儲局主席

Ｅｖａｎｓ謂是因為美國監躉多，打不了工所致。這個解說十分有長效，因為美國監獄確有人滿

之患，而且只要這批犯人一日未坐完監，美儲局都不用加息。今早，大家可以看看美儲局又用甚

麼理由來遲緩加息或續ＱＥ，應會看出美儲局有多Ｆｏｌｌｙ。



市場是不會受「坤」的，上周五，流入美國跟通脹掛勾的債券的資金，高達１４０億便知，

市場開始怕通脹來了。



美國銀行做了個美儲局退市時間表。今早，美儲局會否公布個退市計劃？待觀察。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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