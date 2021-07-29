【企業盈警】亞博（８２７９）料半年虧損減少，收益增加最少七成

《經濟通通訊社２９日專訊》亞博科技（０８２７９）根據對最新未經審核綜合管理帳目之

初步評估，預期截至今年６月底止六個月虧損按年減少５５％，去年同期虧損近１﹒１億元。虧

損減少，主要由於半年收益按年增加不少於７０％；半年僱員福利開支比上年同期減少約１５８

０萬元；以及匯兌收益約７５０萬元，而上年同期匯兌虧損約１４２０萬元。（ｎｓ）

