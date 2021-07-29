中證監消息利好，美團騰訊彈近一成，午後恒指飆逾８００點

《經濟通通訊社２９日專訊》傳中證監副主席方星海昨晚與多間大行高管開會，解釋整頓教

育行業的政策是有針對性的，無意傷及其他行業的公司，市場對行業監管憂慮有所減緩。今早港

股隨Ａ股大幅高開，恆指開升７４７點，報２６２２１點，早段升幅曾縮至近４００點，惟市場

陸續消化中證監利好消息，午後科網股再度發力，騰訊（００７００）及美團（０３６９０）一

度飆近一成。現時，恆生指數報２６２９４，升８２０點或升３﹒２２％，主板成交１６１１﹒

１３億元。國企指數報９４２２，升３５１點或升３﹒８８％。恆生科技指數報６９３４，升４

９０點或升７﹒６２％。

內地股市方面，上證綜合指數報３４０６，升４５點或升１﹒３４％，成交３６６４﹒４１

億元人民幣。深證成份指數報１４４８７，升４００點或升２﹒８５％，成交４８３９﹒２９億

元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）彈９﹒７０％，報４９０﹒６元；美團（０３６９０）抽

升９﹒６８％，報２２８﹒８元；阿里（０９９８８）揚７﹒３１％，報１９６﹒６元；匯控（

００００５）無升跌，報４２﹒７５元；港交所（００３８８）彈４﹒４９％，報４９３﹒８元

；友邦（０１２９９）升４﹒０６％，報９２﹒２元。



表列十大升幅恆指股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里健康 （００２４１） １２﹒４６元 升１８﹒６７％

騰訊 （００７００） ４９０﹒６０元 升９﹒７０％

美團 （０３６９０） ２２８﹒８０元 升９﹒６８％

碧桂園服務（０６０９８） ６６﹒４０元 升９﹒４８％

比亞迪 （０１２１１） ２３０﹒００元 升９﹒００％

舜宇 （０２３８２） ２３３﹒２０元 升７﹒４７％

阿里 （０９９８８） １９６﹒６０元 升７﹒３１％

吉利 （００１７５） ２５﹒４０元 升６﹒９５％

信義光能 （００９６８） １５﹒１４元 升６﹒６２％

藥明 （０２２６９） １２４﹒７０元 升４﹒７０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



表列十大升幅科指股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

萬國數據 （０９６９８） ６０﹒００元 升１９﹒２８％

明源雲 （００９０９） ３０﹒４０元 升１９﹒２２％

阿里健康 （００２４１） １２﹒４６元 升１８﹒６７％

京東健康 （０６６１８） ８５﹒９０元 升１７﹒０３％

微盟 （０２０１３） １０﹒６２元 升１３﹒５８％

金軟 （０３８８８） ３６﹒０５元 升１３﹒３６％

網易 （０９９９９） １５９﹒１０元 升１３﹒１６％

新東方在綫（０１７９７） ４﹒６８元 升１２﹒２３％

京東集團 （０９６１８） ２７９﹒６０元 升１１﹒３９％

嗶哩嗶哩 （０９６２６） ７１９﹒５０元 升１０﹒８６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｐｌ）

