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29/07/2021 09:08

【企業盈警】佳民（０８５１９）料中期虧損減少，上季營業額大增

　　《經濟通通訊社２９日專訊》佳民集團（０８５１９）發盈警，截至２０２１年６月３０日
為止６個月，預計會錄得虧損約６６０萬元，較去年同期虧損約１４００萬元，少蝕７５０萬元

　　董事認為，虧損淨額減少主要由於第二季營業額較去年同期增加１７００萬元，導致第二季
產生預期純利約３０萬元，另外亦與放寬社交距離限制有關。
　　佳民集團業績公告將於８月１１日刊發。（ｌｃ）

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