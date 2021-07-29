【企業盈警】佳民（０８５１９）料中期虧損減少，上季營業額大增

《經濟通通訊社２９日專訊》佳民集團（０８５１９）發盈警，截至２０２１年６月３０日

為止６個月，預計會錄得虧損約６６０萬元，較去年同期虧損約１４００萬元，少蝕７５０萬元

。

董事認為，虧損淨額減少主要由於第二季營業額較去年同期增加１７００萬元，導致第二季

產生預期純利約３０萬元，另外亦與放寬社交距離限制有關。

佳民集團業績公告將於８月１１日刊發。（ｌｃ）

