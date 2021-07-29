《盤後攻略》監管憂慮逐步消化，惟北水流出減弱港股彈力

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚聯儲局宣布維持利率及買債規模不變，美股中概股強勢反

彈，科技股亦有顯著升幅，加上中證監副主席方星海會晤投行高層解釋監管政策，今早港股隨Ａ

股大幅高開，恆指開升７４７點，報２６２２１點，早段升幅曾縮至近４００點，惟市場陸續消

化中證監利好消息，午後科網股再度發力，恆指曾飆８６２點，高見２６３３５，最終大市接近

全日高位收報２６３１５，升８４１點或升３﹒３０％，主板成交２５４１﹒２２億元，按日減

逾９％。國指報９４１５，升３４４點或升３﹒８０％。科指報６９５８，升５１５點或升

８﹒００％。

內地股市方面，上證綜合指數報３４１１，升５０點或升１﹒４９％，深證成份指數報

１４５１５，升４２８點或升３﹒０４％，兩市全日成交１２４９４億元人民幣，按日減少

１﹒６％，是連續第７個交易日突破萬億大關。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３５％，報４２﹒９元；港交所（００３８８）升

５﹒８％，報５００元；友邦（０１２９９）漲３﹒８９％，報９２﹒０５元；騰訊

（００７００）飆１０﹒０２％，報４９２元；美團（０３６９０）彈９﹒４９％，報

２２８﹒４元；阿里（０９９８８）揚７﹒７％，報１９７﹒３元。



＊中證監穩市有功，惟北水流出減弱反彈力度＊



港股今日錄得顯著反彈，主要由於：一）中證監與投行高管開會解釋監管政策；二）聯儲局

繼續放鴿；三）恆指已到達技術超賣水平。當中又以中證監「撲火」消息刺激最大，會上談及整

頓教育行業的政策是有針對性，無意傷及其他行業的公司，令市場對行業監管憂慮有所減緩，加

上《新華社》亦發文安撫市場，指近日對平台經濟及教育培訓行業監管，只為促進行業發展、保

障民生及加強網路安全，無意針對及打壓行業增長，反映中方維護決心。

聯儲局議息後宣布維持所有貨幣政策不變，主席鮑威爾更表明在未來數月，必須見到更強的

就業數據才會削減每月１２００億美元的買債額度，故短期仍無需考慮收水風險。至於技術走勢

方面，昨日（２８日）恆指日線及周線圖９ＲＳＩ均抵達３０以下之嚴重超賣水平，且本輪跌勢

急速，三日跌幅達２６００點，主要牛證重貨區殺盡下，恆指出現技術反彈當屬自然。

然而，筆者認為今日反彈並未反映大市跌盡，短期市況仍然偏淡。主因北水流出情況未有改

善，昨、今兩日反彈市間，北水仍錄得淨流出，昨日北水更淨流出１３３億元，自７月１９日起

連續９月日錄得北水淨流走，只要北水一日未重新明顯流入港股，且外資憂慮內地監管無意入市

，魚缸依然無水養魚，令大市缺乏反彈力度，並明顯受制於２７５００點阻力。（ｐｌ）

