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29/07/2021 10:56

《外地經濟》聯儲局按數據決定縮減買債，現維持寬鬆貨幣政策不變

　　《經濟通通訊社２９日專訊》聯儲局公佈議息結果，維持寬鬆貨幣政策不變，並表示會在未
來幾次會議繼續討論縮減買債的時機、節奏等，強調未有任何決定，並要取決於數據。
　　聯邦基金指標利率維持在０至０﹒２５厘，符合市場預期，並維持每月８００億美元國債及
４００億美元抵押貸款支持證券（ＭＢＳ）購買額度，直至在通脹和就業方面有「實質性進一步
進展」。
　　聯儲局重申，通脹上升很大程度反映暫時性因素的影響，短暫地適度高於２％的目標水平，
使長期通脹均值達到２％。
　　聯儲局增設兩種分別為國外內機構供常設回購工具，美國國債、機構債證券和機構抵押貸款
支持證券，進行每日隔夜回購操作。主席鮑威爾表示，新工具為市場提供支持。
　　聯儲局料美國本年ＧＤＰ有望實現幾十年來最快的增長，主要因為供應的限制有所舒緩，晶
片短缺問題獲改善，汽車及電子行業產能快速提升，另外，美國住屋及家庭支出快速增長，勞動
力市場惡化狀況持續改善，未來幾個月就業增長強勁，受疫情的陰霾漸退推動，疫苗接種或繼續
減少公共衛生危機對經濟影響，但受新冠疫情打擊最為嚴重的領域，至今尚未完全復甦。（ｐｓ

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