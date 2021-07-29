《台股攻略－黃振宇》台股強勢反彈，收復１７４００點關口

《台股攻略》外圍股市回穩，刺激台股今日（２９日）強勢反彈，加上電子及航運股走強，

帶動指數反彈超過２００點。加權指數最終以全日最高位１７４０３點收市，大升２６８點，惟

成交金額縮減至４６８７億元（新台幣．下同）。

今日各類板塊普遍收紅盤，航運股持續昨日強勢，三大貨櫃股均漲停收市，長榮、陽明及萬

海分別收１４４﹒５０元、１２９﹒５０元及２４８元。電子股持續成為大市成交之冠，相關股

份普遍反彈，蘋果概念股的台積電收５８３元，升０﹒７％；鴻海收１１１元，升０﹒５％。大

立光相對弱勢，收２９７０元，跌０﹒５％。半導體股今日受惠於聯電公布今年第二季業績表現

優於預期的刺激下走揚，聯電收５４﹒６０元，升５﹒４％；聯發科收９３３元，升４﹒８％；

日月光投控則收１１５元，升２﹒２％。

後市展望，台股於９個交易日內調整超千點，雖然今日反彈重上１７４００點關口，但仍應

該留意本周可否站穩。個股方面，短線可留意電子股的半導體及遊戲股板塊，而非電子股方面，

可留意食品及觀光股。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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