《窩輪豪情－梁業豪》市況非常反覆，小注怡情為上

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、醫

療保健業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票

現為俄鋁（００４８６）、中芯國際（００９８１）與吉利汽車（００１７５），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選百威亞太（０１８７６）、金沙中國（０１９２８）與銀河娛樂（０００２７）。

獲得利好消息支持，今早（２９日）港股好友得以反攻。一如筆者於開市前於「港股投資影

音分析」內所料，上升動力來自科技股買盤。昨天（２８日）不少主要指數成分股均見跌勢喘定

，市況進一步反彈後，估計淡友大戶會力壓藍籌股的股價，爭取對自己最有利的最後結算價。科

指期貨陰陽燭小時圖上呈現連續第５支陽燭，「上升裂口」支持價位挑戰保歷加通道頂部阻力，

全部５個主要技術分析指標均喜見轉好。現時港股表現非常反覆，投機者必須小心應市，只小注

怡情為上。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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