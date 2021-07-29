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即市新聞

29/07/2021 09:55

《窩輪豪情－梁業豪》市況非常反覆，小注怡情為上

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、醫
療保健業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票
現為俄鋁（００４８６）、中芯國際（００９８１）與吉利汽車（００１７５），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
票，則宜首選百威亞太（０１８７６）、金沙中國（０１９２８）與銀河娛樂（０００２７）。
　　獲得利好消息支持，今早（２９日）港股好友得以反攻。一如筆者於開市前於「港股投資影
音分析」內所料，上升動力來自科技股買盤。昨天（２８日）不少主要指數成分股均見跌勢喘定
，市況進一步反彈後，估計淡友大戶會力壓藍籌股的股價，爭取對自己最有利的最後結算價。科
指期貨陰陽燭小時圖上呈現連續第５支陽燭，「上升裂口」支持價位挑戰保歷加通道頂部阻力，
全部５個主要技術分析指標均喜見轉好。現時港股表現非常反覆，投機者必須小心應市，只小注
怡情為上。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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