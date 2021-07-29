《談國論企－黎偉成》中國會嚴封加密貨幣運作

《談國論企》中國人民銀行於２０２１年７月１６日發表的《中國數字人民幣的研發進展白

皮書》（簡稱《白皮書》），重點要建立具法定的數字人民幣在國內零售式、批發式經營運作的

同時，更有強烈潛意識地嚴禁非法定「加密貨幣」的活動，以強化反洗錢、反恐融資，和防禦此

類幾乎完全缺乏法制監理的投資炒賣，對中國金融經濟可能造成結構性的風險和衝擊，更一步杜

絕美國於此項對華攬炒。果如是，政策與策略是對勁和有用的。



＊要防狂炒亂金融經濟及外來顛覆打壓＊



《白皮書》對所謂「加密貨幣」特別是全球性「穩定幣」發展迅速的看法，即使未有作出重

大的初步結論，但所言顯示負面為主，重點有：

最是重要的，當然為（一）《白皮書》指出的「針對加密貨幣價格波動較大的缺陷，一些商

業機構推出所謂「穩定幣」，試圖通過與主權貨幣或相關資產錨定來維持幣值穩定」，所語當然

是「加密貨幣」之「生存」，就是要挑戰主權貨幣的地位，才可以在暫無強力法制監管底下胡作

妄為。中國要確確切切地保護主權貨幣，就不會讓這些所謂「加密貨幣」存在，隨時會受到美國

採取貨幣戰打擊中國。

此因（二）「比特幣等加密貨幣採用區塊鏈和加密技術，宣稱「去中心化」、「完全匿名」

，但缺乏價值支撐、價格波動劇烈、交易效率低下、能源消耗巨大等限制導致其難以在日常經濟

活動中發揮貨幣職能」，而所批判的重點是（Ｉ）所謂加密「貨幣」最大問題在於「缺乏價值支

撐」，此與法定的數字人民幣當然不可同日而語。因法定數字人民幣，與實物人民幣等價和具有

價值特徵和法償性，故中國政府又怎可以容許「缺乏價值支撐」的東西在境內活動？

尤其是（ＩＩ）《白皮書》更強調所謂「加密貨幣」存在「價格波動劇烈、交易效率低下、

能源消耗巨大等限制導致其難以在日常經濟活動中發揮貨幣職能」等嚴重缺失，如容忍在境內活

動，便無法對人民的投資應有合法、合理保障，犯不得！

至於（三）《白皮書》認為「加密貨幣多被利用於投機，存在威脅金融安全和社會穩定的潛

在風險，並成為洗錢等非法經濟活動的支付工具」，當然是政策之不容，又是（１）投機，又是

（２）存在威脅金融安全和社會穩定的潛在風險，又是（２）「並成為洗錢等非法經濟活動的支

付工具」，明知「加密貨幣」可以產生之劣效，會容忍嗎？當然絕對不可以接受和容忍！

特別是（四）《白皮書》指：據不完全統計，有影響力的加密貨幣已達１萬餘種，總市值超

１﹒３萬億美元，怎可以掉以輕心。各主要經濟體均在積極考慮或推出央行數字貨幣研發。國際

清算銀行最最新調查報告顯示，６５％個國家或經濟體的中央銀行中的８６％已開展數字貨幣研

究，正在進行實驗或概念驗證的央行從２０１９年的４２％增加到２０２０年的６０％。



＊要確切保障經濟金融及社會發展的基礎＊



據相關公開信息，美國、英國、法國、加拿大、瑞典、日本、俄羅斯、韓國、新加坡等國央

行及歐洲央行近年來以各種形式公布了關於央行數字貨烠的考慮及計劃，有的已開始甚至完成了

初步測試。

我之見，為：中國人民銀行在建立法定的數字人民幣的同時，一定要及時狠狠地禁絕所謂

「加密貨幣」，否則會衝擊實體和數字人民幣和經濟，和保障國家和民眾的應有合法、合理利益

？「加密貨幣」在中國是沒有運營之道！

（評《中國數字人民幣的研發進展白皮書》．下篇）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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