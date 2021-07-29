《異動股》美團開漲１１％騰訊升７％，傳中證監開會安撫市場情緒

《經濟通通訊社２９日專訊》彭博報道，中證監昨晚召集主要投資銀行的高管召開虛擬會議

，試圖緩解市場對政府整頓民營教育行業的擔憂。報道指，此次緊急安排的會議由中證監副主席

方星海主持，與會者包括來自幾家大型國際銀行的人士。一些銀行家從會上得到的信息是，整頓

教育行業的政策是有針對性的，無意傷及其他行業的公司。

科技股急漲，騰訊（００７００）升７﹒３３％，報４８０元，成交約６１７萬股，涉資２

８﹒８１億元。

阿里巴巴（０９９８８）升４﹒６９％，報１９１﹒８元；美團（０３６９０）升１０﹒５

５％，報２３０﹒６元。

現時，恆生指數報２６２２１，升７４７點或升２﹒９３％，主板成交１０３﹒２６億元。

國企指數報９３７５，升３０４點或升３﹒３６％。恆生科技指數報６８２７，升３８３點或升

５﹒９６％。

即月期指新報２６０９０，升７０６點，低水１３１點。即月國指期貨報９３５６，升３１

６點，低水１９點。即月科指期貨新報６８４２，升４１６點，高水１８點。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ４８０﹒００元 升７﹒３３％

阿里 （０９９８８） １９１﹒８０元 升４﹒６９％

美團 （０３６９０） ２３０﹒６０元 升１０﹒５５％

小米 （０１８１０） ２５﹒７５元 升２﹒５９％

京東集團（０９６１８） ２７２﹒００元 升８﹒３７％

百度 （０９８８８） １６３﹒８０元 升６﹒８５％

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（ｎｓ）

