《午市前瞻》恒指料頂部２６７７８有阻力，專家指教育股不宜沾手

《經濟通通訊社２９日專訊》恆生指數半日收市報２６１７２，升６９８點或２﹒７４％，

主板成交１４４６﹒６８億元。恆生中國企業指數報９３７１，升３００點或３﹒３１％。恆生

科技指數報６８７９，升４３６點或６﹒７７％。



＊麥嘉嘉：教育股不宜入手，騰訊１０天線有阻力＊



恆指繼昨日升３８７點後，今日借勢裂口高開７００點，但之後收窄到２６０００點有阻力

。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉分析指，大市上午在２６０００爭持，屬市場技術性反彈。而

據消息指，中證監昨晚（２８日）撲火，向投資銀行透露整頓教育行業的政策是有針對性的，無

意傷及其他行業的公司。

麥嘉嘉指消息對市場有穩定作用，短期內會靠穩。不過中長線來看，仍要觀望美國的通脹壓

力是否如聯儲局所指，通脹壓力的時長亦會左右大市。中概股方面，中長線要看中國的貨幣政策

，以及對各行業的監管力度。

ＡＴＭ受中證監消息利好反彈，但麥嘉嘉指，內地對科技股監管消息仍然存在，各項重磅科

技股要面對重新估值，所以利好因素未必能長時間維持；麥嘉嘉亦建議，大市波動下，投資受國

策支持的概念股，如碳中和與半導體等板塊的行業龍頭，會比較有支持。

部署後市方面，麥嘉嘉指大市向下的支持位在前日低位２４７４８點，向上阻力位則位於２

６７７８點。而今日反彈的教育股，麥嘉嘉中長線認為監管措施不利市場發展，即使現時有反彈

，但仍然不宜再入手。另外隨大市反彈的騰訊（００７００），麥嘉嘉分析目前須先收復至裂口

位４８９元，若升穿後下一個阻力位將會在１０天線５１３元。（ｌｃ）

