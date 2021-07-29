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即市新聞

29/07/2021 15:57

《美元走勢－羅明立》關注美匯指數９２的支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒８９　　　１０９﹒６８　　　１０９﹒８５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８６４　　　１﹒１８４１　　　１﹒１８５３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９４１　　　１﹒３８９８　　　１﹒３９４１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１１０　　　０﹒９０８４　　　０﹒９０９２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８０８　　　７﹒７７５３　　　７﹒７７５６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國聯儲局會議後一致通過維持利率不變，並繼續每月總額１２００億美元的
資產購買規模。聲明指，經濟活動和就業市場仍在復甦中，正朝著減少買債的方向進發，委員將
在未來的會議中作出評估。主席鮑威爾在會後表示，會上首次對減少買債作出深入研究，但未有
決定，他認為距離開始行動的時間仍遠。美匯昨日先升後跌，進一步跌向９２水平。
　　筆者相信，未來兩個月仍然是聯儲局公布減少買債時間表的適當時機，而開始行動會是明年
首季末。而關鍵是減少的額度及速度，估計會根據當時的經濟情況及疫情而定。由於今次議息會
議未有太多新訊息，美元持續近日調整的勢頭，歐元進一步突破２０天線，有可能向１﹒１９進
發，英鎊則會考驗５０天線的１﹒３９５０。短期仍以反覆震盪機會較大，關注美匯指數９２的
支持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３９１０　　　１﹒３８２０　　　１﹒３９５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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