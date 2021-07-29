《美元走勢－羅明立》關注美匯指數９２的支持

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒８９ １０９﹒６８ １０９﹒８５

歐元╱美元 １﹒１８６４ １﹒１８４１ １﹒１８５３

英鎊╱美元 １﹒３９４１ １﹒３８９８ １﹒３９４１

美元╱瑞郎 ０﹒９１１０ ０﹒９０８４ ０﹒９０９２

美元╱港元 ７﹒７８０８ ７﹒７７５３ ７﹒７７５６

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《美元走勢》美國聯儲局會議後一致通過維持利率不變，並繼續每月總額１２００億美元的

資產購買規模。聲明指，經濟活動和就業市場仍在復甦中，正朝著減少買債的方向進發，委員將

在未來的會議中作出評估。主席鮑威爾在會後表示，會上首次對減少買債作出深入研究，但未有

決定，他認為距離開始行動的時間仍遠。美匯昨日先升後跌，進一步跌向９２水平。

筆者相信，未來兩個月仍然是聯儲局公布減少買債時間表的適當時機，而開始行動會是明年

首季末。而關鍵是減少的額度及速度，估計會根據當時的經濟情況及疫情而定。由於今次議息會

議未有太多新訊息，美元持續近日調整的勢頭，歐元進一步突破２０天線，有可能向１﹒１９進

發，英鎊則會考驗５０天線的１﹒３９５０。短期仍以反覆震盪機會較大，關注美匯指數９２的

支持。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３９１０ １﹒３８２０ １﹒３９５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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