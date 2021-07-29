恒隆地產（１０１）中期虧轉盈２２﹒３５億，中期息１８仙

《經濟通通訊社２９日專訊》恆隆地產（００１０１）公布截至今年６月底的中期業績，中
期虧轉盈賺２２﹒３５億元。去年蝕２５﹒３７億。期內每股賺０﹒５元，派中期息１８仙。
期內，收入升１８﹒９％至４９﹒７５億元。營業溢利增１９﹒４％至３６﹒５２億元。
（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
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