【企業盈喜】堅寶國際（６７５）料上半年純利大增１﹒１倍

《經濟通通訊社２９日專訊》堅寶國際（００６７５）發盈喜，預計截至６月３０日止６個
月公司擁有人所佔之未經審核綜合溢利按年大幅增長約１１０％。
集團解釋，溢利增長主要由於與上年同期集團業務受疫情影響時相比，銷售訂單有所增加；
以及生產效率提高，受惠於一個客戶採購相同產品的訂單；上述銷售增長對集團財務表現的影響
部分被銷售成本增加所抵銷，主要由於集團製造過程中使用的原材料價格上升。（ａｃ）
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