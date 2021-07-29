《再戰明天》歐元區本港公布ＧＤＰ，密歇根大學發消費者信心指數

《經濟通通訊社２９日專訊》歐元區及本港公布第二季本地生產總值（ＧＤＰ），及美國公

布密歇根大學消費者信心指數，料為明日市場焦點。



＊日本公布失業率＊



在重要經濟活動方面，本港時間明晚９：００ｐｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德在歐

洲經濟金融中心的視頻活動發表講話。

數據方面，３０日７：３０ａｍ，日本公布６月失業率，料維持於３％。７：５０ａｍ，日

本公布６月工業生產，月率料由下滑６﹒５％升上５％，年率料由２１﹒１％降至２０﹒７％；

６月零售銷售年率料由８﹒３％降至０﹒２％，月率料由下滑０﹒３％升上２﹒７％。９：３０

ａｍ，澳洲公布第二季生產者物價指數。１：００ｐｍ，日本公布６月新屋動工，年率料由

９﹒９％降至６﹒８％。

４：００ｐｍ，德國公布第二季國內生產總值，季率料由下滑１﹒８％升上２％，年率料由

下滑３﹒１％升上９﹒６％。４：３０ｐｍ，香港公布第二季本地生產總值，季率料由５﹒４％

逆轉至下滑０﹒８％，年率料由７﹒９％降至７﹒８％。５：００ｐｍ，歐元區公布第二季國內

生產總值，季率料由下滑０﹒３％升上１﹒５％，年率料由下滑１﹒３％升上１３﹒２％；６月

失業率料維持於７﹒９％；７月消費者物價指數月率料由０﹒３％逆轉至下滑０﹒３％，年率料

由１﹒９％升上２％；７月核心物價指數年率料由０﹒９％降至０﹒７％。

８：３０ｐｍ，美國公布６月個人消費，料升上０﹒７％；６月個人所得跌幅料由２％收窄

至０﹒３％。９：４５ｐｍ，美國公布７月芝加哥採購經理人指數，料由６６﹒１降至６４﹒１

。１０：００ｐｍ，美國公布７月密歇根大學消費者信心指數，料由８５﹒５降至８０﹒８。



＊紫金匯賢公布業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：國投（０１３８６）、富一（０１４７０）、宏基集團

（０１７１８）、紫金（０２８９９）、匯賢（８７００１）、中綠（００９０４）等。

