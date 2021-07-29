和黃醫藥料２０２５年擁有９個中國業務上市產品，將加速國際化

《經濟通通訊社２９日專訊》和黃醫藥（０００１３）執行董事及首席執行官賀雋於中期業

績發佈會上表示，公司未來會推出更多產品，預期公司於２０２５年在中國業務方面，其上市產

品將達至９個，而其他註冊研究中的療法將額外增加９個，亦料２０２５年在中國外的業務方面

，上市產品將達至５個，而其他註冊研究中的療法將額外增加６個。

執行董事及首席財務官鄭澤鋒表示，今年腫瘤藥物合併銷售收入指引為１﹒１億至１﹒３億

美元，主要來自以下三大增長動力，首先為愛優特銷量增長，當中公司可收取中國市場銷售額７

０－８０％；另外，在今年初於中國上市的索凡替尼的銷售額；還有賽沃替尼已於今年６月獲批

，公司獲取來自阿斯利康的里程碑付款２５００萬美元，而公司亦佔阿斯利康於中國所有銷售額

３０％的固定特許權使用費。



＊國際業務料未來２至３年快速增長＊



賀雋表示，公司未來希望透過推出更多不同的治療方法組合，以應付不同的醫療服務需求，

又指在過去１８個月公司其中一個獲批藥品已被納入中國國家醫保藥品目錄（ＮＲＤＬ），在下

半年亦會就其他產品納入ＮＲＤＬ而展開談判，定價為當中的主要考慮因素，並直言對相關的定

價感到擔心（ｗｏｒｒｙ），因公司在相關方面花費多年時間，需要獲得公平的價格。他指中國

監管機構在過去數年對公司的態度公平，有信心能從中取得平衡。

截至今年６月３０日止六個月，公司於美國和歐洲的研發開支上升至５９３０萬美元，賀雋

預期，公司的國際業務在未來２至３年將會快速增長，儘管中國是公司的主要發展市場，但中國

人口只佔世界人口約２０％，而全球的製藥產業市場規模巨大，未來將會繼續在中國進行巨大投

資。他表示，今年的研發開支為約３億美元以上，而明年的研發開支約３﹒５億美元。



＊非核心資產考慮善價而沽＊



被問及未來會否繼續出售非核心資產，鄭澤鋒表示，現時公司仍有一些醫療保健等非核心業

務，而這些業務對公司亦有不錯的貢獻，若投資者能提出合宜的價錢，不排除考慮上述舉動，但

指不急於出讓上述業務。（ｂｎ）

