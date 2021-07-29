百勝中國：上調今年的新開門店目標至約１３００間

《經濟通通訊社２９日專訊》百勝中國（０９９８７）首席財務官楊家威於中期業績發布會

上表示，上調今年的新開門店目標至約１３００間，料今年資本支出為７至８億美元。



＊同店銷售完全恢復至２０１９年水平仍需時＊



他預期，新冠疫情對公司的影響持續，認為公司的同店銷售額需完全恢復至２０１９年水平

仍然需要相當時間，形容復甦過程為非直線，主要因為交通樞紐及旅遊景點的客流量持續受到影

響，以及部分防疫限制人員流動將持續執行等因素將影響堂食的客流量。他補充，在交通樞紐的

影響對公司的ＫＦＣ品牌影響較大，因相關品牌約１０％經營利潤較高的商鋪均處於交通樞紐。

他指出，於第一季度後，雞肉價格正在上升，認為原材料價格或在下半年對公司形成通脹壓

力，亦預期下半年的勞動成本將會增加，因公司旗下大部分商店在６月或７月份曾調整員工薪酬

，而且公司亦在增加人手以確保服務質素，亦提及「調整價格是一部分」，但指旗下產品的價格

增長會低於通脹水平，又指儘管短期內或面對挑戰，長遠來說對中國的發展有信心。



＊監管加強影響不大，ＫＦＣ下業務表現強勁＊



對於近日中國監管當局增加在騎手方面的監管要求，首席執行官屈翠容認為，中國當局加強

監管是好事，對公司影響不大，指公司在保障騎手方面的工作充足，亦指公司與其他外送平台合

作流量，當中流量４成來自家ａｐｐ，而６成則來自其他平台。

被問及今年開店目標的品牌分佈，楊家威表示，ＫＦＣ業務強勁並以「大哥」來形容，認為

將於下半年開店中佔主要席位；亦指Ｐｉｚｚａ Ｈｕｔ在過去數年表現良好，料未來會加速開

店；而旗下的咖啡品牌預期將於下半年保持非常強勁的開店速度；中餐品牌的開店數目亦將會有

所提升。（ｂｎ）

