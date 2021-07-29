【企業盈喜】東方興業控股料中期扭虧賺８００萬至９００萬元

《經濟通通訊社２９日專訊》東方興業控股（００４３０）發盈喜，預期截至今年６月底止

，中期將虧轉盈，錄得綜合除稅前溢利介乎８００萬至９００萬元，而２０２０年上半年則錄得

綜合除稅前虧損約１﹒２８億元。

集團表示，預期扭虧為盈主要由於集團已於去年下半年年終止證券買賣業務，因此期內並無

再錄得重大的上市股權投資公平值虧損；以及來自投資物業的租金收入增加至約１４００萬元。

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