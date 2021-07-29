【企業盈警】保寶龍科技料中期純利按年大跌不少於６０％

《經濟通通訊社２９日專訊》保寶龍科技（０１８６１）預期，截至今年６月３０日止六個
月，純利按年大跌不少於６０％。純利減少主要由於新冠疫情持久，全球經濟放緩導致海外銷售
減少；原材料價格大幅上漲，包括馬口鐵容器、溶劑及氣體；及新冠疫情期間，由於貨輪停靠
時間更長，海運成本激增。
該集團預期於今年８月底前公布中期業績。（ｈｙ）
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百威業績遜預期 逆市急跌近半成
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