《小傳日記》濠賭股蓄勢待發，你又賭唔賭？

《小傳日記》今個禮拜魚缸真係非常刺激，先有星期一、二跌足兩千幾點，今日又有阿爺救
火，升返７００幾點，下海又上山，刺激過過山車。講起刺激，望望啲賭股先，當然唔少得唯一
藍籌賭股金沙（０１９２８）。由今年３月到而家都係一路走低，今日仲掂過去上年３月以嚟新
低去到２６﹒０５。
雖然賭股變「倒股」，不過大行就唱好喎。匯證出報告話，澳門博彩業人流有改善，本月首
２５天澳門博彩總收入（ＧＧＲ）錄得７０億澳門元，即平均每日營運速度（ＡＤＲ）喺過去一
周為２﹒５７億澳門元，前一個星期為３億澳門元，而６月為２﹒１８億澳門元。細分市場嚟睇
，基礎業務有所改善，貴賓博彩量按月多２８％，而中場就多３０％。假設７月剩餘日子嘅ＡＤ
Ｒ為２﹒８億至３﹒２億澳門元，成個７月嘅博彩總收入或介乎於８７億至８９億澳門元，預計
按月會多超過３成。於是就繼續睇好金沙，維持「買入」評級，目標價就３７﹒２港元。
金沙有大行唱好，何家都唔執輸，開始頻頻有動作。先有新濠國際（００２００）主席何猷
龍噚日講，旗下氹仔嘅新濠鋒會重新定位做高端中場，估計要１２個月去完成，之後都會將新濠
鋒嘅貴賓博彩場地，同非博彩場地重新塑造成高端中場業務。另外，何猷龍家姐、澳博（００８
８０）主席何超鳳今日就講到，會爭取上葡京綜合度假村喺聽日（３１日）開幕，第一階段會開
「上葡京」一間酒店嘅半棟，大概３００幾間客房，未來會再開埋其他客房，爭取今年完全開放
。
睇番咁多隻濠賭股，都潛咗好幾個月水。喺澳門未完全開關嘅情況下，博彩人流就持續有改
善，澳博都爭取年底要開哂上葡京綜合度假村，睇嚟都睇好開關有望。
表列濠賭股股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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金沙（０１９２８） ２６﹒９５元 升０﹒７５％
銀娛（０００２７） ５２﹒７０元 跌１﹒１３％
新濠（００２００） １２﹒６２元 升４﹒９９％
澳博（００８８０） ７﹒０７元 升１﹒４３％
永利澳門（０１１２８） １０﹒１８元 升１﹒１９％
美高梅（０２２８２） ９﹒１７元 升１﹒５５％
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