【企業盈喜】萬事昌國際料中期轉虧為盈賺１﹒３億至１﹒４億元

《經濟通通訊社２９日專訊》萬事昌國際（００８９８）預期，截至今年６月３０日止六個

月，集團錄得綜合除稅前溢利介乎１﹒３億元至１﹒４億元，去年同期錄得虧損約１﹒８４億元

。

該集團指，轉虧為盈主要由於集團持有的股權投資於本期間錄得未變現公平值淨收益約

４９００萬元，去年同期錄得虧損約２﹒３９億元。集團持有的股權投資所帶來的股息收入於本

期間增加至約１５００萬元，去年同期約１００萬元。

該集團預期於今年８月底公布中期業績。（ｈｙ）

