《退休多角度－程浩賢》把握優先證券優點，自製消費券

《退休多角度》５０００元消費券成全城焦點，希望刺激市民消費，連帶商場、餐廳和支付

平台都藉此推出不同的活動作招徠。雖然消費券不適用於金融產品上，但我們也可自製消費券，

製造一些被動收入，風險相對低又有潛在回報。今次為大家介紹在香港較為少見的基金－優先證

券基金，當中有些是月月派息或每季派息。即使息率並非保證，要視乎該基金經理的決定，仍不

減這份「被動收入」的吸引力。

歐美市場在過去十數年漸漸興起一種較新的投資工具，稱為「混合式優先證券」

（Ｈｙｂｒｉｄ Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ），或簡稱為「優先證券」

（Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ）。與傳統的優先股不同，「優先證券」的性質是債

券，所以持有人並不是公司股東，而是債權人，而持有人收取的是利息（Ｉｎｔｅｒｅｓｔ），

而不是股息（Ｄｉｖｉｄｅｎｄ）。優先證券還有以下特色：



＊ 優先證券及其他資本證券在資本結構中等級較低，通常可以延遲或欠付而不形成違約的情況

。這類證券主要由大型銀行和保險公司基於監管和評級機構的資本目的而發行。跟其他固定收益

投資相同，優先證券的表現都受利率和信貸風險的影響。



＊ 在優先證券發行人所發行的高級債券中，接近９０％屬於投資級別，由於其相關信貸基本因

素較佳，令優先證券的質素可媲美高評級債券，而非低於投資評級的固定收益債券。與投資級別

債券相同，優先證券在過去數年較少出現違約情況。



＊ 現時市場上有多種優先及資本證券，包括小額債券（ｂａｂｙ ｂｏｎｄｓ）、後償債券（

ｓｕｂｏｒｄｉｎａｔｅｄ ｄｅｂｔ）、累積次級後償債券與非累積優先證券

（ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ ｊｕｎｉｏｒ－ｓｕｂｏｒｄｉｎａｔｅｄ ｄｅｂｔ ａｎｄ

ｎｏｎ－ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ），及額外一級

資本應急換股債資本證券（ＣｏＣｏｓ）。



＊ 這個混合證券市場可以分為面值２５美元的零售投資者市場，以及面值１０００美元的機構

投資者資本證券市場。以美元計價的優先證券市場總值超過５０００億美元。



對投資者而言，究竟優先證券有什麼優點呢？



＊ 有機會定期派發相對具吸引力的相對收益：一直以來，優先證券是固定收益市場中孳息較高

的板塊之一。與相同發行人的高級債券比較，優先證券通常擁有吸引的息差優勢。大量資金在渴

求收益的環境下尋找回報，市場對於後償債券提供的額外收益或令需求維持強勁。



＊ 較高潛在風險調整後回報：由於資本結構中等級較低帶來的額外票息，令優先及資本證券能

帶來與全球股票相對應的較高潛在總回報，但同時波幅能與其他固定收益工具相提並論。一般來

說，優先證券對加息的敏感度可低於傳統固定收益資產類別。



＊ 基本因素更趨明朗：隨著經濟復甦，企業盈利預測持續上調，信貸質素好轉。銀行和保險公

司的資本負債表可望受惠。自２０１１年以來，次級後償資本證券的違約或延遞比率較低。



優先證券旨在派發定期利息，同時亦有機會為投資者帶來相對穩定的收益，可能較適合穩健

型投資者或需要長期利息收入的人士。

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立的專業意見。《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》



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