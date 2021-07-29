《鍾之日記》監管官媒齊呵護，Ａ場止跌恒指飆

《鍾之日記》７月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：大升。祖國股市：大升。



美國聯儲局宣布維持利率及每月買債規模不變，美股三大指數周三（２８日）表現反覆，收

市個別發展。而中證監副主席方星海據報昨日晚間召集幾家大型國際投資銀行的高管召開網上會

議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂，會上談及教育部門的政策是有針對性，無意

傷害其他行業及公司。另外，今日再傳出中國繼續允許內地企業赴美上市，中港魚缸急升，期指

結算下，恆指收市大升逾八百點，連升兩日累彈逾千二點。

恆指高開７４７點報２６２２１，見半日高位，其後升幅收窄近半，曾僅升３８３點，見

２５８５７點全日低，其後Ａ股造好帶動下，恆指最多升８６１點報２６３３５，收市升８４１

點或３﹒３％，報２６３１５點。恆生科技指數大漲８％，創歷史最大單日漲幅。大市全日成交

進一步縮減一成至２５４１﹒２２億元。



＊滬指升１﹒５％創逾兩個月最大單日漲幅＊



滬深股市今早亦大幅高開，早段三千四位置見阻力後升幅收窄，惟午後在半導體、資源等板

塊拉漲下再度發力，全日收升１﹒４９％，創逾兩個月最大單日漲幅，報３４１１﹒７２點，終

結四連挫。深成指全日反彈３﹒０４％，創業板指更飆５﹒３２％，收報３４５９﹒７２點，是

史上首次創業板指在收盤位置高於滬指。

兩市全日成交１２４９４億元人民幣，按日減少１﹒６％，是連續第７個交易日突破萬億大

關。外資見回流，陸股通今日淨流入４２億元人民幣，為連續兩日流入。

除了中證監急晤投行高層外，《新華社》亦罕有在深夜發表文章安撫市場，文章指近日出台

的平台經濟、教育培訓等行業的監管政策，都是促進行業規範健康發展、維護網路數據安全和保

障社會民生的重要舉措，並非是針對相關行業的限制和打壓，而是有利於經濟社會長遠發展。



＊科指飆８％，騰訊勁彈一成＊



恆科指以全日最高位收市，急升５１５點或８％，報６９５８點，創歷史最大單日漲幅。據

報中國繼續允許中企赴美上市，帶動持有多間未上市科創企業的騰訊（００７００）於午後升幅

擴大，收市勁彈１０％報４９２元，成交居首達３５１﹒０８億元。成交第二大是美團

（０３６９０），連續第二個交易日急彈，曾上穿２３１元關口，收市升９﹒５％報２２８﹒４

元。

另外據內媒報道，中國市場監管總局於本月１３日無條件批准騰訊收購搜狗股權後，騰訊最

快將於８月初步完成搜狗整合工作，搜狗大部分業務將併入騰訊平台與內容事業群（ＰＣＧ），

其中主要團隊與騰訊看點合併。

其他平台股同樣急漲，京東（０９６１８）飆近一成三，阿里巴巴（０９９８８）、百度

（０９８８８）升近８％，小米（０１８１０）升３﹒２％，報２５﹒９元，嗶哩嗶哩

（０９６２６）彈近一成二，快手（０１０２４）升３﹒７％。



＊內銀股趁勢出逃，內險券商向上＊



中資銀行股今日趁市況回穩出逃，建設銀行（００９３９）全日急跌２﹒７％，工商銀行

（０１３９８）跌２％，中國銀行（０３９８８）跌１﹒５％，農業銀行（０１２８８）軟

０﹒８％；

內險股則走高，中國平安（０２３１８）漲２﹒４％，中國人壽（０２６２８）升１﹒４％

，中國太保（０２６０１）升１﹒２％，中國財險（０２３２８）揚１﹒１％；中資券商方面，

隨著?地科技股暴力反彈，中金公司（０３９０８）升５﹒６％，廣發証券（０１７７６）升

３﹒３％，中信建投（０６０６６）升２﹒９％，中信証券（０６０３０）升２﹒６％。



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