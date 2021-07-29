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即市新聞

29/07/2021 09:05

《投資心得－潘鐵珊》創科實業轉型充電式產品帶動銷售毛利率增長

　　《投資心得》創科實業（００６６９）業務繼續有理想的增長，截至去年１２月３１日止的
全年業績，錄得收入達９８﹒１億美元，比２０１９年同期上升２８％；而股東應佔溢利則同比
上升３０﹒２％至８億美元。

＊全球各地設研發中心，擁龐大工程師團隊＊

　　集團靠自主研發產品，並由傳統電源轉型至充電式技術產品，帶動集團的銷售及毛利率增長
。在各業務及不同地區的銷售額均有良好表現，繼續保持領導地位。集團於北美、歐洲、中東以
至非洲均有２０％至３０％的增長。業務方面則以電動工具為主，而戶外園藝工具業務及地板護
理業務均有雙位數增長。值得留意的是，自主研發產品方面，新一代產品有ＲＹＯＢＩ高性能無
碳刷、ＭＩＬＷＡＵＫＥＥ　Ｍ１８　ＦＵＥＬ往復鋸、ＭＩＬＷＡＵＫＥＥ　ＭＸ　
ＦＵＥＬ輕型設備系統等；而集團在美國、歐洲、澳洲、越南及中國等各地設有研發中心及在全
球共有超過６００人的工程師團隊，均能體現集團在技術研發上的優勢。

＊與電子商貿客戶緊密合作，財務表現穩健＊

　　集團的另外一個亮點，是有自主研發的電子商貿平台。集團與電子商貿客戶緊密合作，在電
子商貿及「網購及門市取貨」方面取得出色成效；加速將核心業務轉至網上銷售、門市取貨流程
。集團亦積極拓展如中國、越南、墨西哥及北美等多地區的生產力並擴大庫存能力，以提供更好
的產品及服務質素。
　　此外，集團的財務表現方面仍然穩健，集團投資於存貨，營運資金佔銷售額的比例為
１４％，高於市場水平。相信集團在現今的電子商貿趨勢底下，能續有良好的增長。可考慮於
１３０元買入，上望１５０元，跌穿１２０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》
（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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