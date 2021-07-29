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29/07/2021 08:42

【國務會議】完善中央財政科研經費管理，給予科研人員更大自主權

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院總理李克強２８日主持召開國務院
常務會議，部署進一步改革完善中央財政科研經費管理，給予科研人員更大經費管理自主權。
　　會議確定：一是簡化預算編制，將預算科目從９個以上精簡為３個。將設備費等預算調劑權
全部下放給項目承擔單位。對基礎研究類和人才類項目推行經費包幹制。
　　二是加大科研人員激勵，提高科研項目間接費用比例，科研項目經費中用於「人」的費用可
達５０％以上。對數學等純理論基礎研究項目，間接費用比例可提高到６０％。科研單位可將間
接費用全部用於績效支出。擴大勞務費開支範圍，由單位繳納的項目聘用人員社保補助、住房公
積金等納入勞務費列支。科技成果轉化現金獎勵不受所在單位績效工資總量限制，不作為核定下
一年度績效工資基數。
　　三是加快項目經費撥付進度，項目任務書簽訂後３０日內，要將經費撥付至承擔單位。項目
完成後，結餘資金留歸承擔單位使用，用於科研直接支出。從科研經費中列支的國際合作與交流
費用不納入「三公」經費範圍。

＊支持新型研發機構實行「預算＋負面清單」管理模式＊

　　四是創新財政科研經費支持方式。按照國家確定的重點和範圍，由領銜科學家自主確定研究
課題、科研團隊和經費使用。支持新型研發機構實行「預算＋負面清單」管理模式，除特殊規定
外，財政資金支持產生的科技成果及知識產權由新型研發機構依法取得、自主決定轉化及推廣應
用。
　　五是科研項目由相關方面配備科研財務助理，提供預算編制、報銷等專業化服務，減輕科研
人員事務性負擔。相關人力成本費用可通過項目經費等渠道解決。
　　六是改進科研經費監管。加強事中事後監管，依法依規開展審計監督。會議要求，各相關方
面要狠抓上述措施落實，國辦加強督查。

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