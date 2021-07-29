【河南暴雨】滬深交易所全力支持河南防汛救災和災後重建

《經濟通通訊社２９日專訊》近日，河南省遭遇罕見特大暴雨，鄭州等多個城市發生嚴重洪

澇災害，造成重大人員傷亡和財產損失。滬深交易所昨日（２８日）表示，將全力支持河南防汛

救災和災後重建。

其中，上交所提出，免收註冊地在河南省的上市公司２０２１年上市初費和上市年費，已繳

納２０２１年上市初費或上市年費的，上交所將安排退款。初步預計減免費用近１７０萬元（人

民幣．下同）；上交所下屬上證所信息網絡有限公司將免收註冊地在河南省的上市公司２０２１

年股東大會網絡投票服務費，初步預計減免費用２０萬元以上。

此外，上交所還將向河南省慈善總會捐贈防汛救災資金１０００萬元；依託上交所公益基金

會平台，抓緊落實今年將在河南省投入的１００萬元公益扶貧資金。

深交所相關負責人表示，將暫免收取註冊地在河南的上市公司２０２１年上市初費、年費和

股東大會網絡投票服務費；建立發行審核綠色通道，適當放寬相關產品發行辦理時限，支持受災

較重地區企業發行的債券、資產支持證券等產品。

此外，深交所還向河南省慈善總會捐贈防汛救災資金１０００萬元，全力支持河南防汛救災

和災後重建工作。（ｌｃ）

